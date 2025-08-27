Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

El exjugador de Unión y River, Jonathan Bottinelli, palpitó el cruce de los octavos de final de la Copa Argentina. Contó que lo llamaron del Tate para ser DT

Jonathan Bottinelli sabe bien de qué se trata un duelo como el que se viene. No solo porque disputó muchos partidos decisivos a lo largo de su carrera, sino porque vistió las camisetas de River y Unión , los protagonistas del cruce de octavos de final de la Copa Argentina, este jueves en Mendoza.

Desde su experiencia, analizó el presente de ambos equipos y compartió su visión del partido, además de repasar momentos clave de su trayectoria en charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3.

“La pelota es probable que la tenga River. A Leo (Madelón) esto le viene bien, porque es un buen estratega y pensando en los espacios que puede haber. Si River no está preciso, Unión está en ascenso y lo puede complicar”, aseguró Bottinelli.

Consultado sobre su paso por el fútbol profesional y cómo percibe hoy el juego desde otro lugar, el exdefensor fue claro: “Uno adquiere una experiencia con el paso de los años que lo hace percibir y ubicarse mejor en una cancha. Resolver mejor con la cabeza en comparación al físico. No me retiré mal, pero me costaba recuperarme. Necesitaba un día más que el resto. Ese es el gran tema. Hoy tengo el mismo peso que cuando dejé, pero el cuerpo va cambiando”.

El paso de Bottinelli por Unión, entre los mejores de su carrera

Si bien Bottinelli fue campeón con San Lorenzo y dejó su huella en varios clubes, no dudó en destacar lo que significó Unión en su carrera: “Por la cantidad de años y por pertenencia, fue en San Lorenzo donde tuve mi mejor nivel. Pero mi etapa en Unión fue muy buena, porque tuve un nivel muy parecido. Me sentí muy a gusto y querido. Protagonista fuera y dentro de la cancha y con gente que tenía la misma sintonía de ganar. No con títulos, pero sí mediante el equipo. Durante tres años todos hablaron de Unión. Eso no se gana fácil. Ese prestigio se forja trabajando”.

Jonathan Bottinelli 1.jpg Bottinelli habló del partido Unión-River de Copa Argentina. Prensa Unión

El vínculo con Leonardo Madelón, actual DT tatengue, sigue firme. Bottinelli lo respeta, lo conoce y valora su evolución: “Hablo bastante con Madelón, sobre todo cuando estaba en Buenos Aires. Su idea la tiene y va cambiando quizás su cuerpo técnico para adaptarse a los tiempos. Mejora en todo sentido en la medida que avanza el fútbol y no quiere ser menos. Eso hace que le vaya bien en Unión, donde están pasando un buen momento. El equipo de a poco se va tomando forma. De a poco se va viendo el Unión de Leo”.

Finalmente, reveló que hubo contactos para volver al club en otro rol: “Tuvimos charlas con Unión, pero no se dio, porque estaban también las elecciones. Competir contra Leo encima es complicado (risas), pero que me tengan en cuenta es importante. En otra etapa estuvo la chance también como director deportivo. Uno siempre quiere volver donde se sintió bien”.

