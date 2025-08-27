El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

En las últimas horas, la dirigencia de Colón confirmó una noticia poco menos que extraña, en relación a indumentaria del club de años anteriores

El mundo Colón a cada momento trae noticias que poco tienen que ver con la normalidad, o algún dato esperanzador para los fanáticos, que transitan el segundo año en Primera Nacional.

La campaña no es buena, y todo está encaminado a que en el inicio de octubre este plantel se irá de vacaciones. Por ahora la premisa es poder mantener la categoría. Desde la asunción de Ezequiel Medrán, el equipo rojinegro le sacó un punto más a Talleres (Remedios de Escalada) y Defensores Unidos (Zárate).

Un hallazgo muy particular

La dirigencia rojinegra confirmó en las últimas horas que en un depósito abandonado, en dependencias de su sede, se encontraron más de 1500 prendas de marcas anteriores que vistieron al club del barrio Centenario.

Cuando se hizo el inventario, se llegó a la conclusión que todo tiene un valor superior a los 100 millones de pesos. En la tienda oficial se vendería toda la ropa que corresponde a las temporadas 2009/2017 y 2019/2022, además de la ropa 2017/2019 que ya está a la venta, hasta agotar stock.