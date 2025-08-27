Uno Santa Fe | Unión | Unión

Anotá: así será el ingreso de la gente de Unión en Mendoza para el cruce de Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina dio a conocer el detalle de ingresos y los sectores que ocuparán los hinchas de Unión y River en el Malvinas Argentinas

27 de agosto 2025 · 17:44hs
Anotá: así será el ingreso de la gente de Unión en Mendoza para el cruce de Copa Argentina

Este jueves desde las 21.15, Unión y River se enfrentarán en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina, con arbitraje de Andrés Gariano. Mientras los equipos ultiman detalles, también se definió cómo será el operativo de ingreso y la disposición del público en las tribunas.

La parcialidad de Unión ocupará el sector norte del estadio, con acceso por avenida Libertadores. Estarán ubicados en la popular norte y también en la platea cubierta norte. El Tatengue asumirá, como indica el reglamento, el rol de visitante, por lo que tendrá una porción menor.

Por su parte, los hinchas de River tendrán una mayor cantidad de ubicaciones, entre populares y plateas, en gran parte debido a la alta demanda de entradas en la región cuyana y al interés económico de Mendoza en albergar a los equipos grandes en instancias decisivas del certamen. La presencia del Millonario en esta sede suele asegurar una fuerte concurrencia y retorno financiero, algo que el comité organizador prioriza al momento de asignar espacios. La apertura del escenario será a las 18.15.

Aún así, Unión viajará con su gente y con el objetivo firme de dar el golpe frente a uno de los candidatos. El equipo de Leonardo Madelón llega en alza, con una base consolidada y la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores del torneo.

En cuanto al operativo de seguridad, se espera un amplio despliegue policial en los accesos al estadio y en los alrededores, para garantizar el normal desarrollo del evento. El partido será transmitido por UNO 106.3. El Malvinas Argentinas se vestirá de gala para un nuevo cruce de alto voltaje. El Tate quiere dar la nota.

Los ingresos para los hinchas de Unión y River

image
Los hinchas de Uni&oacute;n ir&aacute;n a la cabecera norte del Malvinas Argentinas.

Los hinchas de Unión irán a la cabecera norte del Malvinas Argentinas.

