Francos, sobre el caso de las coimas en Discapacidad: "Se orquestó una operación política"

El jefe de Gabinete se refirió a los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis y abogado personal del presidente Javier Milei

27 de agosto 2025 · 17:55hs
Guillermo Francos responde este miércoles a las preguntas de los legisladores en la Cámara de Diputados.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, denunció este miércoles que “se orquestó una operación política” divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y dijo que van a responder “estas maniobras con transparencia y respetando la división de los poderes”.

Francos expresó estos conceptos al hablar sobre el escándalos afectan al gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Andis y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

El funcionario está brindando su informe de gestión en Diputados, en una sesión con mucha tensión política y envuelta en situaciones escandalosas generada entre los propios diputados libertarios.

Audios y Andis

Señaló que “mientras que el Congreso nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

“Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, agregó.

En ese contexto, Francos dijo: “Responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos”.

Destacó que por ese motivo se decidió “remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.

Fentanilo

Asimismo, Francos dijo la “catástrofe sanitaria que estamos atravesando producto del fentanilo contaminado es un suceso que está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la Anmat, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas”.

Señaló que el Instituto Malbrán “funciona como perito central para la investigación" y que "el avance de la causa ha generado la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma”.

Además, señaló que “el Ministerio de Salud ha iniciado un sumario administrativo y de manera preventiva dispuso la remoción de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) tras detectarse una dilación presuntamente injustificada en el procedimiento de inspección del laboratorio”.

