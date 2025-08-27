En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

La FIFA sancionó a la Selección Argentina con la clausura parcial de la tribuna Centenario Baja, que tendrá público infantil contra Venezuela

La FIFA sancionó a la Selección Argentina con la clausura parcial de una tribuna luego del empate 1-1 frente a Colombia en el Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas.

En consecuencia, la Centenario Baja será ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales , en una medida que busca generar conciencia y rechazar cualquier tipo de manifestación discriminatoria en los estadios.

El comunicado oficial difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que “la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”.

De esta manera, el encuentro entre Argentina y Venezuela, a disputarse el jueves 4 de septiembre en el Monumental desde las 20.30, contará con un marco especial en una de sus cabeceras.

Los campeones del mundo ya están clasificados al Mundial 2026, mientras que la “Vinotinto” buscará dar un paso clave en su sueño de alcanzar la primera participación de su historia en la Copa del Mundo.

Una sanción impuesta a raíz de lo sucedido contra Brasil

La sanción llega en el marco de un expediente abierto por la FIFA tras denuncias de cánticos racistas en el partido que la “Albiceleste” le ganó 4-1 a Brasil.

Si bien en aquella ocasión se contempló la posibilidad de disputar el encuentro ante Colombia con público reducido, la medida finalmente no se aplicó y el estadio se presentó con localidades completas.

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna”, resaltó la AFA, que además anunció que durante el partido se realizarán acciones complementarias de concientización, reforzando el mensaje de tolerancia e inclusión.