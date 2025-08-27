Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón palpitó el gran partido que se le viene a Unión

El DT de Unión, Leonardo Madelón, volvió a hablar del partido contra River, en ocasión de la presentación del Torneo Diego Barisone

27 de agosto 2025 · 08:32hs
Leonardo Madelón fue una de las presencias rutilantes que tuvo la presentación oficial del Torneo Diego Barisone, un clásico de Unión, en homenaje al canterano, y donde año a año se incrementa la cantidad de participantes.

Junto al orientador rojiblanco también estuvieron algunos integrantes del plantel profesional que se prepara para uno de esos partidos que todo futbolista quiere disputar.

Será un mano a mano por demás de interesante entre este Unión que mucho cambió desde el arribo de Madelón, frente a un irregular River, que guardó varios jugadores en su cotejo contra Lanús y también pretende pasar de ronda.

LEER MÁS: Unión ajusta los últimos detalles antes de volar a Mendoza

"Los dos estamos iguales, con ganas de pasar"

Madelón tuvo tiempo para referirse al compromiso de este miércoles, refrendando que "estamos bien, perfilados y ubicados en el partido para el jueves. Queríamos estar acá, no llegamos de regalo, eliminamos a un equipo importante hace poco".

Más adelante reconoció que "los dos estamos iguales, con ganas de hacer las cosas bien y pasar de ronda".

El orientador tatengue también soslayó que "la logística bien, el equipo está con muchas ganas, buscando utilizar sus herramientas, lo vamos a atacar con nuestra trampa táctica".

Unión Madelón River
