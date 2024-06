A Inglaterra no le sobró nada en su debut ante Serbia en la Eurocopa

Inglaterra, con un tanto de Jude Bellingham, superó por 1-0 a Serbia, en el Veltins-Arena, por la primera jornada del Grupo C de la Eurocopa.

Inglaterra superó por 1-0 a una competitiva Serbia con un gol de Jude Bellingham en el Veltins-Arena, en Gelsenkirchen, por la primera fecha en el Grupo C de la Eurocopa 2024. Por ahora, todas las selecciones favoritas ganaron en el debut, aunque la de Gareth Southgate lo hizo con algo de sufrimiento. Eslovenia y Dinamarca empataron 1-1 en el primer turno.

La jugada surgió de Kyle Walker, continuó por Bukayo Saka y la culminó Bellingham, con un gran cabezazo a los 13 minutos, para sentenciar la victoria de Inglaterra, que solo sufrió en el primer tiempo con un derechazo fuera de Dusan Vlahovic y con un centro al borde del final del que no hubo rematador.

Inglaterra podría quedarse sin entrenador en caso de no ganar la Eurocopa

Pudo haber ampliado la ventaja antes de los vestuarios, pero Walker dudó entre disparar o asistir y el remate se quedó a mitad de camino tras un pase largo de Bukayo Saka y el achique de Predrag Rajkovic. Nada más.

Porque, en todo el esplendor de los nombres de su alineación titular, Inglaterra también debe exigirse más. Dentro de la complejidad, le faltó constancia en su ofensiva. No creó una cantidad de ocasiones como presuponen sus recursos y su desborde. La siguiente, ya entrado el segundo tiempo, fue un tiro de Trent Alexander-Arnold, medio centro este domingo.

Inglaterra, en debut en su debut en la Eurocopa

Necesita más ambición. Y también debe ajustarse en defensa, porque concedió opciones que en mayores desafíos son decisivos. No fue segura, entre la sensación de que el filo del triunfo, tan mínimo, con sólo un 0-1 a favor, era tan delgado que cualquier descuido sería fatal. Aún cometió alguno más Inglaterra. No lo aprovechó Serbia, que reclamó el VAR y un penal sobre Aleksandar Mitrovic. No lo pareció.

Por entonces ya jugaba con fuego el equipo británico, que dispuso de la sentencia en un cabezazo de Harry Kane que Rajkovic repelió contra el travesaño, pero también requirió la estirada de Jordan Pîckford para impedir el 1-1 a Dusan Vlahovic, entre los altibajos, ya dentro del modo resistencia por el que optó Inglaterra para el tramo final. O desde mucho antes. Demasiado conformista con un único gol. De Bellingham, el líder del líder del Grupo C de la Eurocopa 2024.

Fuente: TyC Sports