A pura emoción arrancó la acción de las Categorías TZ en Paraná

Con debuts y regresos se corrió la 1° fecha de las Categorías TZ en el Club de Volantes Entrerrianos con triunfos del santafesino Damián Massara en los 1600

La 25° temporada del Turismo Zonal Santafesino se puso en marcha en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de la ciudad de Paraná, con la participación de sus cuatro categorías TZ Como ocurre en cada inicio de calendario, no faltaron los debuts y los regresos.

En su vuelta la categoría, el santafesino Damián Massara ganó en tierras entrerrianas, mientras que Esteban Zuberbuhler, se impuso en los Fiat 1400 TZ. El galvense Brian Raimondi logró ganar en los Fiat 128 TZ, en tanto, en los Fiat 600 TZ, Federico Rossi debutó con una victoria. La segunda fecha del certamen se concretará el 25 y 26 de abril en el autódromo parque de la Velocidad de la ciudad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe.

Gran arranque de las categorías TZ en Paraná

Entre las principales novedades, el 1600 TZ incorporará desde la segunda fecha tres nuevas marcas y modelos: Toyota Etios, Ford Kinetic y Renault Clio. Entre los regresos se destacan Renzo Bustamante (Las Rosas), quien debutará en el 1600 TZ, el santafesino Damián Massara (1600 TZ) y Martín Druetta (María Juana) en el 600 TZ.

En cuanto a los campeonatos, en el 600 TZ estará ausente el campeón, quien cambió de categoría, lo que abre el abanico de candidatos. Situación similar se presenta en el 128 TZ, ya que su monarca, Leandro Chiaro, pasó al Car Show. En 1600 TZ, el campeón Damián Pereyra se retiró de la actividad tras la última fecha disputada en Rafaela en noviembre. Por su parte, en el 1400 TZ, el campeón Joaquín Ceaglio buscará defender el número uno.

Debut y triunfo para Federico Rossi, el representante de Santa Clara de Saguier, en una impresionante final de los Fiat 600 TZ, donde tuvo seis pilotos peleando por la victoria. El volante del departamento Castellanos se quedó con la victoria de una prueba que tuvo 12 vueltas con un tiempo de 16 minutos 58 segundos 859/100. En la segunda ubicación quedó Andrés Schwab de San Vicente a 283 centésimas y a 596, lo hizo Walter Marzetti de Gálvez. Más atrás se ubicaron Julián Roldán de Esperanza, Alejandro Saucedo de Coronda y Darío Scassa de Gálvez.

image Con un buen parque de máquinas los Fiat 600 TZ brindaron una gran lucha en la capital entrerriana, en lo que fue la vuelta de las categorías TZ.

En la categoría 1600 TZ, los cuales dieron 12 vueltas al trazado paranaense, se impuso el santafesino Damián Massara a bordo de un Fiat Uno Way donde en la final era perseguido muy de cerca por Renzo Bustamante, hasta que éste último tuvo que desertar por una rotura, y así el de la capital provincial pudo controlar la carrera con comodidad con un tiempo de 22 minutos 9 segundos 500/100. Fue seguido por Federico Godoy, mientras que el podio lo completó Marcelo Panayotti de San Justo. En la cuarta posición arribó el esperancino Claudio Gómez. No lograron clasificar Renzo Bustamante de Las Rosas y Roman Debortoli de la localidad de Lehmann en el departamento Castellanos.

En relación al TZ 1400, el primer lugar del podio quedó para Esteban Zuberbuhler a bordo del Fiat Uno número 340 con un tiempo de 28 minutos 11 segundos 199/100 para completar las 13 vueltas. Hubo seis pilotos luchando por la victoria. En pista había ganado Alejandro Batalla, pero luego de la verificación técnica, el piloto de Reconquista heredó la victoria. En segundo lugar quedó Joaquín Ceaglio de Colonia Belgrano, y por Diego Melchiori de Santo Tomé con un Fiat Uno. Más atrás quedaron Nereo Cipolat de Rafaela, Nicolás Aimar de San Francisco de Córdoba y Mariano Vagliente de San Vicente.

En cuanto a los Fiat 128 TZ, quienes giraron 12 vueltas, el primero en ver bajar la bandera a cuadros fue Brian Raimondi de la ciudad de Gálvez con un tiempo de 25 minutos 37 segundos 637/100, en una prueba muy peleada con Castellarin y Carrel. En una categoría muy competitiva, el segundo lugar fue para Lautaro Carrel de Esperanza y tercero quedó Valentino Castellarin de San Jerónimo Sud. Más atrás quedaron Marcelo Ruta de Santo Tomé, Matías Scudiero de Santa Fe y Máximo Bianco de la ciudad de Gálvez.