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Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

Franco Colapinto largará 10° en el GP de Canadá de Fórmula 1, tras haber finalizado 9° en la carrera sprint del sábado. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 12:31hs
Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

Franco Colapinto volvió a dar una muestra de crecimiento en la Fórmula 1 y este domingo largará desde la décima posición en el Gran Premio de Canadá, luego de una sólida clasificación en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El piloto argentino de Alpine consiguió meterse entre los mejores tiempos de la jornada y largará en zona de puntos en una de las carreras más exigentes del calendario.

El joven de Pilar logró superar con autoridad las tandas de Q1 y Q2, mostrando regularidad y un muy buen rendimiento con el Alpine A526. Finalmente, cerró la clasificación con un registro de 1’13’’697, suficiente para quedarse con el décimo lugar de partida de cara a la competencia principal.

De esta manera, Colapinto ratificó el gran momento que atraviesa en la categoría, luego de su destacada actuación en Miami, donde finalizó séptimo y sumó sus primeros puntos importantes de la temporada.

Una clasificación que alimenta la ilusión para Colapinto en Canadá

El argentino volvió a exhibir personalidad en un circuito complejo y técnico como el canadiense. Mientras varios pilotos sufrieron complicaciones para encontrar ritmo, Colapinto mantuvo consistencia durante toda la clasificación y logró meterse dentro del top 10.

Su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó bastante más atrás, con un tiempo de 1’14’’187, quedando relegado al 14° puesto.

La pole position quedó en manos de George Russell, con Mercedes, quien marcó un tiempo de 1’12’’578. Detrás se ubicaron el joven Kimi Antonelli, también con Mercedes, y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

La carrera será este domingo en Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina) y podrá verse a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial y de pelear nuevamente por puntos importantes para Alpine, en un trazado donde el desgaste, los muros cercanos y las estrategias suelen jugar un papel determinante.

Colapinto Fórmula 1 Canadá
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