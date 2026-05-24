Defensa y Justicia anunció el regreso de Julio Vaccari

El entrenador iniciará su segundo ciclo en el “Halcón” tras la salida de Mariano Soso y volverá a conducir al equipo luego de su paso por Independiente.

Defensa y Justicia confirmó este domingo el regreso de Julio Vaccari como nuevo entrenador del primer equipo , en reemplazo de Mariano Soso, y apostará nuevamente por uno de los técnicos más identificados con el proyecto futbolístico del club en los últimos años. El anuncio fue realizado oficialmente a través de las redes sociales de la institución de Florencio Varela.

Vaccari, de 45 años, volverá al "Halcón" luego de haber dirigido al club entre 2022 y 2024 , etapa en la que logró consolidar un estilo de juego ofensivo y competitivo que llevó a Defensa y Justicia a pelear en torneos locales e internacionales. Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el entrenador asumirá inmediatamente y tendrá como primer gran desafío el cruce ante Racing por los 16avos de final de la Copa Argentina , programado para el próximo 31 de mayo en Jujuy .

El técnico se encontraba sin trabajo desde su salida de Independiente en septiembre de 2025, donde había atravesado un ciclo irregular tras un buen inicio en Avellaneda. Sin embargo, en Defensa conservó siempre una fuerte valoración interna tanto de la dirigencia como de los hinchas, que destacaron su identidad con el club y su propuesta futbolística.

Los motivos de Defensa para el regreso de Vaccari

En el comunicado oficial, Defensa y Justicia resaltó el “sentido de pertenencia” de Vaccari con la institución y celebró el reencuentro con una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: “Hay vínculos que no se rompen nunca”. Así, el entrenador comenzará un nuevo ciclo en uno de los clubes donde consiguió mayor reconocimiento dentro de su carrera profesional.