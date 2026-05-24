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Una madre y su hijo fueron hospitalizados tras un choque en Av. General Paz: el otro vehículo escapó

El siniestro ocurrió alrededor de las 3.20 del domingo en General Paz y Luciano Torrent. Bomberos rescataron a la víctima con una tabla de inmovilización. Los ocupantes del otro vehículo se dieron a la fuga antes de que llegara la Policía.

24 de mayo 2026 · 13:15hs
Choque en Santa Fe: Un fuerte siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo en General Paz y Luciano Torrent

José Busiemi

Choque en Santa Fe: Un fuerte siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo en General Paz y Luciano Torrent, involucrando un Chevrolet Cruze y una camioneta gris.

Un fuerte choque ocurrido en la madrugada de este domingo en la intersección de General Paz y Luciano Torrent, en la zona centro-norte de la ciudad de Santa Fe, dejó dos personas heridas y derivó en la fuga de los ocupantes del otro vehículo involucrado. El hecho ocurrió alrededor de las 3.20 cuando un Chevrolet Cruze blanco y una camioneta gris colisionaron de manera violenta.

Al arribar al lugar, el personal de la Comisaría 5ª constató que la camioneta había quedado atrapada entre el automóvil y un poste de alumbrado público, con una mujer de 50 años atascada en el habitáculo junto a su hijo de 19 años.

El rescate

Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron la intervención de la Central de Emergencias 911. Minutos después, una dotación de Bomberos Zapadores logró rescatar a la víctima del interior del rodado mediante la utilización de una tabla de inmovilización. Al ser consultada por los agentes sobre la mecánica del choque, la damnificada no pudo aportar precisiones debido a su estado de shock.

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La fuga

Un testigo presencial aseguró a la Policía que los ocupantes del Chevrolet Cruze se retiraron del lugar inmediatamente después de la colisión, antes de que llegaran las autoridades. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho.

El estado de las víctimas

Ambas víctimas fueron trasladadas por ambulancias del Cobem/107 al Hospital José María Cullen. La mujer de 50 años fue examinada y se le diagnosticaron traumatismos leves, por lo que recibió el alta médica. Su hijo de 19 años, en cambio, fue atendido por politraumatismos y quedó internado en observación.

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