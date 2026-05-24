Matías Godoy, otra vez afuera en Colón: crecen las dudas sobre su futuro

El delantero no fue incluido entre los concentrados para recibir a Mitre y suma un nuevo capítulo a un presente complicado.

La ausencia de Matías Godoy en la lista de concentrados de Colón para el partido de este domingo frente a Mitre de Santiago del Estero volvió a encender señales de alarma sobre el futuro del delantero en el club.

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El atacante quedó nuevamente marginado por decisión del cuerpo técnico de Ezequiel Medrán, en un contexto que ya venía cargado de tensión luego de varios episodios que lo dejaron en el centro de la escena.

Un presente cada vez más complicado en Colón

La situación de Godoy comenzó a deteriorarse después de la expulsión sufrida ante Godoy Cruz en el Brigadier López. Aquella roja fue considerada infantil puertas adentro, no solo por el momento del partido sino también por el perjuicio deportivo que generó para el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2058555530222694402&partner=&hide_thread=false Estos son los convocados por Ezequiel Medran para recibir a Mitre.



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Sin embargo, el panorama terminó de complejizarse días después, cuando protagonizó un confuso episodio durante un entrenamiento en el que terminó lesionando a un juvenil. Aunque desde el club evitaron profundizar públicamente sobre lo ocurrido, la situación no cayó bien en el cuerpo técnico ni en parte del plantel.

Desde entonces, el delantero perdió terreno de manera evidente y quedó relegado en la consideración de Medrán.

Números muy pobres en Colón

Desde su llegada a Colón, Matías Godoy apenas disputó seis partidos en la Primera Nacional 2026, sin goles ni asistencias, acumulando solamente 205 minutos en cancha.

2026 – Primera Nacional – Colón:

-6 partidos

-0 goles

-0 asistencias

-1 expulsión

-205 minutos

Los números reflejan un paso hasta aquí muy discreto para un futbolista que había llegado como una apuesta ofensiva importante.

La lista de concentrados y una ausencia que hace ruido

Para el compromiso ante Mitre, Medrán volvió a dejarlo afuera de la convocatoria, en una nómina donde sí aparecen varias alternativas ofensivas y juveniles.

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La repetición de su ausencia alimenta inevitablemente las especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el próximo mercado de pases, donde no se descarta que el club busque una salida anticipada o evalúe otras alternativas para el jugador.

Mientras Colón pelea por recuperar la punta de la Zona A, el futuro de Godoy parece cada vez más lejos del Brigadier López.