Pánico en barrio Los Hornos: un joven de 19 años tiroteó el frente de una vivienda en la madrugada

El violento episodio ocurrió durante las primeras horas de la madrugada y mantuvo en vilo a los vecinos de la zona. Un joven de 19 años disparó una decena de balas contra un inmueble a metros de su propia casa.

Durante la madrugada de este domingo , decenas de detonaciones de gran calibre quebraron el silencio del barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe . Los disparos provenían de las calles Huergo al 3500 y San Lorenzo al 5600 , donde un joven de 19 años tiroteaba el frente de una vivienda ubicada a metros de su propia casa. La oleada de llamados desesperados a la Central de Emergencias 911 no tardó en llegar: los vecinos describieron la situación como " aterrorizante " y reclamaron presencia policial de forma urgente.

La respuesta fue inmediata. Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino llegaron al lugar, rodearon al sospechoso, lo neutralizaron y lo esposaron. Al momento de la aprehensión le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con municiones y una bolsa adicional con balas de guerra . El joven, identificado como C. U. M. , de 19 años , quedó imputado por tenencia ilegal de arma de guerra , abuso de armas e intimidación pública .

Aterrorizados

La madrugada del domingo no fue una noche cualquiera para los vecinos del barrio Los Hornos. Antes de las dos de la madrugada, decenas de detonaciones de gran calibre quebraron el silencio de las calles Huergo al 3500 y San Lorenzo al 5600, desatando una oleada de llamados desesperados a la Central de Emergencias 911. Quienes llamaron describieron la situación como "aterrorizante" y reclamaron presencia policial de forma urgente.

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Aprehendido

La respuesta no tardó en llegar. Seis oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino desplegaron tres patrulleros e ingresaron simultáneamente por ambas arterias, cerrando el perímetro. En cuestión de minutos lograron avistar a un hombre armado en la vía pública. Con linternas apuntadas al rostro y sin dejarle margen de escape, los efectivos le ordenaron: "Alto, Policía. Lentamente deje el arma en el piso y retroceda dos pasos". Rodeado y sin salida, el sujeto obedeció. Fue entonces aprehendido e identificado como C. U. M., de 19 años.

Arma y balas de guerra

El operativo reveló un cuadro preocupante. Al momento de la aprehensión, el joven llevaba una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa con balas en el cargador. En la escena también se hallaron cápsulas servidas en la calzada y ojivas incrustadas en la fachada del inmueble de San Lorenzo al 5600, evidencia directa de los disparos. Además, se le incautó una bolsa con decenas de balas de guerra. El dato que termina de definir la gravedad del episodio: la vivienda tiroteada se encuentra a la vuelta de la casa del propio imputado.

Delitos imputados

La aprehensión fue comunicada de inmediato a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó mantener al joven privado de su libertad, dispuso su identificación formal y su revisión por Medicina Legal, y ordenó la formación de causa como presunto autor de los delitos de posesión de arma de guerra, abuso de armas e intimidación pública. C. U. M. permanece aprehendido en un calabozo de una unidad de Orden Público capitalina, mientras la investigación sigue su curso.