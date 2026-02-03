Uno Santa Fe | Ovación | Colón

A puro triple, Colón se llevó un valioso triunfo de Mercedes

Colón fue más efectivo en el cierre y se quedó con un triunfo ajustado en condición de visitante ante Comunicaciones por 86 a 83

3 de febrero 2026 · 09:54hs
Colón obtuvo un importante triunfo como visitante ante Comunicaciones de Corrientes.

Colón obtuvo un importante triunfo como visitante ante Comunicaciones de Corrientes.

El Sabalero fue más efectivo en el cierre y se quedó con un triunfo ajustado ante Comunicaciones por 86 a 83. Bautista Fernández fue el goleador de Colón y del partido con 25 puntos, Feder Ponce sumó 22, mientras que Damián Pineda fue el goleador en Comu con 16 unidades.

Colón sumó su tercer triunfo al hilo

En el inicio y con dos triples, Colón tomó las riendas del juego. Feder Ponce se mostraba como la alternativa en el ataque de la visita ante una defensa local que no lo podía detener. El local no encontraba el tiro externo y Colón, cuando promediaba el parcial, lo ganaba 13 a 5.

El ingreso de Pineda y Allende le dio resultado al aurinegro para recortar la diferencia, aunque el tiro de tres de la visita seguía siendo un problema. Sobre el cierre del parcial, Comu pudo correr la cancha y pasar al frente por primera vez en el juego, que terminó 22 a 20 en favor del local.

Colón entró más metido en el segundo parcial, movió bien el balón y pudo pasar al frente 27 a 26 a poco de iniciado el mismo. Comu se quedó sin gol y, a falta de seis minutos, Colón ganaba el parcial 13-7 con un buen porcentaje de Bautista Fernández (10 puntos) desde el perímetro.

Lockett volvió a ser protagonista en el rebote ofensivo y el resto acompañó con una buena circulación de balón; así el aurinegro retomó la ventaja con un buen pasaje de Machuca y pasó a ganar 39 a 36. Luego, Comunicaciones volvió a presionar bien arriba y sacó una distancia que terminó siendo de cuatro puntos al final del primer tiempo, 47 a 43.

Después del descanso largo volvieron los triples de Bautista Fernández para que la visita pase a ganar 49-48. Desconcentrado en defensa el local le dio chances a un Colón que empezó a tomar confianza y sacar una buena renta del momento con un parcial de 8-3. La paridad se mantenía, el local tenía perdidas en la salida y así Colón sacó una ventaja de siete. El partido se hizo intenso en el final y con alternativas de protagonismo el parcial se lo llevo la visita que terminó ganando 65 a 63.

Un alto porcentaje (46%) en los tiros de tres ponía a Colón nuevamente al frente en un juego muy parejo. González (10 puntos) tuvo que dejar la cancha por dos faltas antideportivas y la rotación se hizo más corta para la visita, pero la mano de Fernández (22 puntos hasta ese momento del juego) estaba caliente y compensaba cualquier déficit ofensivo.

En un juego de detalles, el que menos se equivocaba era el que sacaba una pequeña ventaja. Volvieron las pérdidas en el local y Bautista Fernández las cambiaba por puntos, y así, a falta de 2:46, Colón ganaba 79 a 75. El local estaba cinco puntos abajo, pero apareció Pineda y, con un triple y un doble, lo empató en 82 a falta de 54 segundos.

En ese lapso pasó de todo y, con 3.8 por jugar y Colón arriba 86 a 83, el local tuvo la última, pero no pudo definir. Fue triunfo del Sabalero, que a lo largo del juego hizo mejor las cosas, sumando su tercer victoria al hilo y la primera como visitante.

Colón Comunicaciones Liga Argentina
