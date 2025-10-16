AFA confirmó fecha y horario para el partido entre Boca y Barracas Central

AFA programó el partido entre Boca y Barracas Central que se había aplazado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se jugará el lunes 27 desde las 16 horas, tras el fin de semana donde no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas del domingo 26.

Apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.

Automáticamente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con las dirigencias de los dos equipos se pusieron manos a la obra para buscar nuevas fechas. Teniendo en cuenta lo ajetreado del calendario, luego del fin de semana de los comicios surgió como la mejor opción.

Antes, el viernes 24 Independiente y Platense recuperarán el partido que adeudan debido a la suspensión por los hechos de violencia ocurridos en el Libertadores de América durante el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Mismo caso para el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, que fue suspendido en el entretiempo por una fuerte tormenta en Junín.