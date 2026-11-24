José Goity señaló este martes que la intención del gobierno provincial es llegar a los 190 días de clases el año próximo.

Las clases para el ciclo lectivo en las escuelas de la provincia de Santa Fe arrancarán el 1º de marzo, mientras que el receso de invierno sería a partir del lunes 12 de julio . Así lo manifestó este martes el ministro de Educación José Goity en declaraciones periodísticas tras la inauguración de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 481 Dr. Esteban Echeverría en la capital provincial.

Al ser consultado sobre el calendario escolar para 2027, el titular del área de Educación aclaró en primer término: "Después de mucho tiempo, las clases empiezan cuando tienen que empezar y terminan cuando tiene que terminar. En el medio discutimos lo que quieran, pero es muy importante tener esa previsibilidad en el calendario escolar".

En ese sentido, Goity precisó que "el calendario escolar empezará el 1º de marzo y se está evaluando cuándo finalizar en función de cumplir con la cantidad de días que se considera apropiada, que tiene un piso de 180. Pretendemos llegar a los 190 días de clases".

Objetivo, 190 días de clases

"Llegar a los 190 días es un esfuerzo también de las familias y de los docentes que sostienen todos esos días de clases. Nuestra intención es empezar el 1º de marzo y cumplir los 190 días como lo haremos este año, y como lo hicimos el año pasado con 185 días. Eso es tan o más importante que definir un calendario escolar", agregó el ministro.

Goity subrayó que lo más importantes cuando se define un calendario "es que las familias se pueden ordenar y también se asume un compromiso. Como sociedad, necesitamos cumplir y honrar los compromisos".