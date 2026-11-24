Las divisiones inferiores de la ASB tuvieron una intensa actividad en Infantiles, Cadetes y Juveniles, además de partidos correspondientes al Torneo Desarrollo

El básquet formativo de la ASB tuvo un lunes cargado de actividad. Aprovechando el feriado, continuaron los playoffs de las divisiones inferiores , tanto en las categorías competitivas como en el Torneo Desarrollo , con partidos importantes para empezar a definir los cruces y las posiciones finales de la temporada.

En Infantiles, Unión de Santa Fe consiguió una valiosa victoria frente a Regatas por 66-59, en el tercer juego de cuartos de final. Por su parte, Banco B tuvo una contundente presentación como visitante y superó a Colón de San Justo por 108-39, en el segundo encuentro de la serie.

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En Cadetes, Unión también festejó fuera de casa: derrotó a Argentino de San Carlos por 76-71 y avanzó en su camino por los cuartos de final. Además, El Quillá se impuso ante Centenario por 76-73, en un compromiso correspondiente al reposicionamiento.

La actividad de Juveniles dejó otro triunfo destacado de Unión, que no tuvo inconvenientes para superar a Gimnasia por 90-60, en el tercer partido de cuartos de final. Alma Juniors, en tanto, venció con autoridad a Argentino por 98-65, mientras que Rivadavia comenzó su participación en el reposicionamiento con una amplia victoria ante Santa Rosa por 82-38.

También hubo acción en el Torneo Desarrollo de la ASB

La jornada se completó con encuentros del certamen Desarrollo. En Infantiles, Polideportivo Recreo aplastó a Regatas por 99-20, en el segundo juego de cuartos de final, mientras que Alma Juniors superó a Gimnasia por 48-40 en la disputa de los puestos del noveno al undécimo lugar.

En Juveniles, Polideportivo Recreo protagonizó un partido muy parejo y terminó imponiéndose ante Regatas por 88-85. También hubo festejo de Alma Juniors, que derrotó a Alianza de Santo Tomé por 55-51, ambos encuentros correspondientes al segundo juego de cuartos de final.

De esta manera, el feriado tuvo una agenda intensa en el básquet de las divisiones inferiores, con varios equipos dando pasos importantes en la recta decisiva de los torneos formativos.

CATEGORÍA INFANTILES

Unión (SF) 66 - Regatas (SF) 59 (Cuartos J3)

Colón (SJ) 39 - Banco B 108 (Cuartos J2)

CATEGORÍA CADETES

Argentino (SC) 71 - Unión (SF) 76 (Cuartos J2)

El Quillá 76 - Centenario 73 (Reposicionamiento J2)

CATEGORÍA JUVENILES

Unión (SF) 90 - Gimnasia 60 (Cuartos J3)

Alma Juniors 98 - Argentino 65 (Cuartos J2)

Rivadavia 82 - Santa Rosa 38 (Reposicionamiento J1)

TORNEO DESARROLLO - LUNES 23 DE NOVIEMBRE

CATEGORÍA INFANTILES

Regatas (SF) 20 - Polideportivo Recreo 99 (Cuartos J2)

Alma Juniors 48 - Gimnasia 40 (Puestos 9 al 11)

CATEGORÍA JUVENILES

Regatas (SF) 85 - Polideportivo Recreo 88 (Cuartos J2)

Alianza (ST) 51 - Alma Juniors 55 (Cuartos J2)