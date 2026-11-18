Aguas Santafesinas advierte sobre la difusión de mensajes con información engañosa y eventuales estafas

Aguas Santafesinas emitió una advertencia oficial a los usuarios ante la circulación de mensajes engañosos y maniobras de phishing mediante canales falsos, recordando la importancia de verificar los dominios institucionales para prevenir la suplantación de identidad. Cuáles son los canales oficiales del organismo.

Ante hechos de estas características se sugiere hacer la denuncia al 911 o en el MPA https://mpa.santafe.gov.ar/iris/ y aportar la información que se disponga.

Es esencial estar alerta frente a posibles intentos de suplantación de identidad. El phishing es una técnica utilizada para engañar a las personas y obtener datos personales o financieros a través de métodos fraudulentos.

Dominios y correos oficiales del organismo

Dominios: @aguasantafesinas.com.ar / @aguassantafesinas.com (todos los correos provenientes de Aguas están terminados de una de estas dos maneras)

Correo de Factura Digital: [email protected] (este es el único correo desde el cual se envían facturas digitales a los usuarios adheridos)

Cómo identificar correos electrónicos falsos

Remitente sospechoso: verificar siempre el origen del correo. Los remitentes falsos pueden usar direcciones que imitan las oficiales.

Enlaces y archivos adjuntos peligrosos: los correos falsos a menudo incluyen enlaces a sitios web fraudulentos o archivos adjuntos que pueden contener malware.

Sensación de urgencia: los correos fraudulentos a menudo intentan presionarte para que actúes rápidamente. No caigas en esta trampa y verifica siempre la autenticidad de la solicitud.

Errores en el texto: los correos falsos suelen contener errores ortográficos, gramaticales o de formato. Además, pueden tener saludos y cierres genéricos en lugar de personalizados.

Ante cualquier duda o sospecha, no dudes en contactarnos a través de nuestros Canales Oficiales Por mensajes al WhatsApp 341 6 950 008 Oficina Virtual www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones Atención Telefónica 0810 777 2000 Nuestras Redes Sociales: X @AguasSantaFe / Facebook: Noticias de Aguas Santafesinas / Instagram: @aguas.santafesinas