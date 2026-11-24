La Gloria finalmente decidió que el cruce de cuartos de final frente al Millonario se jugará en el Presidente Perón, descartando así la opción del Kempes con público de las dos parcialidades

Finalmente, prevalecieron los intereses deportivos que el propio DT, Diego Flores, había manifestado tras el triunfo sobre Huracán e Instituto será local en su cancha en Alta Córdoba . En las últimas horas, el club confirmó que recibirá a River por los cuartos de final del Torneo Clausura en el Estadio Presidente Perón, donde no pierde desde abril de este año.

"Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, había dicho el Traductor luego de dejar en el camino al Globo. La intención siempre fue clara, aprovechar ante el Millonario la ventaja que le otorga jugar en su propia cancha luego de haber tenido que irse al Kempes para los octavos debido al recitar de María Becerra del último sábado.

La incertidumbre había surgido dado que en ocasiones como esta en las que la recaudación puede aumentarse considerablemente, Instituto suele mudarse al Mario Alberto Kempes para aprovechar las 57.000 localidades (contra las 22.000 del Presidente Perón). Claro que esto supondría presencia de hinchas de River y una localía diluida por las dos parcialidades.

Además, el estado del campo de juego luego del concierto del último fin de semana no es el mejor, pero creen que con cuatro días de cuidado intensivo hasta la noche del partido estará en perfectas condiciones de albergar el duelo de cuartos de final ante River.

El Presidente Perón, una fortaleza para Instituto

"Va a ser un gran partido ante River en nuestra casa. Un escenario que nos queda muy cómodo. Vamos a dar pelea. Jugar con River es un factor diferente. Es un grande. Jugar en nuestra cancha no quiere decir que lo ganás, pero es bueno jugar ahí. Igual, lo más importante es cómo preparás el partido”, afirmó Flores en conferencia de prensa. Y claro, los números avalan sus dichos.

En lo que va del Clausura, Instituto jugó como local en su cancha en siete ocasiones: ganó seis y empató una, ante Newell's por 2-2 en la última fecha de la primera fase del certamen. Frente a Boca se mudó al Kempes e igualó 2-2 y en octavos, ante Huracán, también, y ganó 2-1. O sea, en lo que va de este segundo semestre, la Gloria nunca perdió en Córdoba.