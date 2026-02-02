Agropecuario sumó un refuerzo con amplio recorrido en Primera División

La dirigencia de Agropecuario logró cerrar la llegada de un delantero que viene de jugar en Primera División y que pasó por clubes importantes

Lejos en el tiempo quedó la llegada de Carlos Auzqui a River en 2017 desde Estudiantes de La Plata a cambio de 3 millones de dólares. Hoy el Perro atraviesa un momento futbolístico en el que busca resurgir y parecerse a aquel futbolista que pidió Marcelo Gallardo como refuerzo, por eso recaló en Agropecuario.

El extremo de 34 años llegó a un acuerdo para continuar su carrera en Agropecuario de Carlos Casares, que buscará ser protagonista de la Primera Nacional y ascender a la Liga Profesional esta temporada que está a punto de comenzar.

Auzqui arriba al equipo de Carlos Casares en condición de libre tras su paso por Atlético Tucumán, donde acumuló 22 partidos y marcó un gol. Antes había estado en O'Higgins de Chile y también registra experiencias en San Lorenzo (8 encuentros) y Ferencváros de Hungría, que se lo había comprado a River en 600 mil dólares y allí el Perro marcó 5 anotaciones en 33 presentaciones.

Llego al club más importante de América", había declarado tras firmar con River en 2017, cuando generó cierta ilusión en los hinchas, ya que venía de una buena temporada en Estudiantes, donde se formó. Sin embargo, nunca pudo asentarse.

La competencia tampoco lo benefició porque el Millonario contaba con delanteros de jerarquía como Rodrigo Mora, Lucas Alario, Sebastián Driussi e Ignacio Scocco. Auzqui disputó 47 partidos, pero sin mucho protagonismo, ya que 24 fueron ingresando desde el banco. Marcó cuatro goles y a mitad de 2018, comenzó una trilogía de préstamos en Huracán, Lanús y Talleres de Córdoba.

Después de esas experiencias sin destacarse demasiado, volvió a River para ser vendido y culminó un camino que estuvo lejos del esperado cuando llegó. En Agropecuario tendrá la responsabilidad de dar el salto de calidad para competir en lo más alto.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Adrián Adrover ya sumó varias incorporaciones porque fichó a Lorenzo Barrera (Racing Club), Santiago Gallucci Otero (Patronato de Paraná), Rodrigo Castro, Danilo Actis (Brown de Puerto Madryn), Martín Corda (Lanús), Jorge Valdez Chamorro (Atlanta), Antonio Napolitano (Chacarita Juniors), Alan Aguirre y Mauro Dávila (Sportivo Italiano).