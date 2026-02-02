Uno Santa Fe | Ovación | Kevin López

No llegó a Colón ni tampoco a Instituto: Kevin López jugará en San Martín (T)

En una semana, Kevin López pasó de estar a una firma de ser refuerzo de Colón, luego de Instituto y ahora será jugador de San Martín de Tucumán

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 10:22hs
Kevin López jugará en San Martín de Tucumán.

El lunes pasado, Kevin López entrenó con el plantel de Colón y cuando lo esperaban para hacer la revisión médica, no se presentó y por pedido de su representante viajó a Córdoba para jugar en Instituto.

Sin embargo, el club cordobés luego de despedir a Daniel Oldrá ese mismo lunes, desistió de contratar al mediocampista, cuyo pase pertenece a Independiente.

Así las cosas, el futuro de López estaba indefinido y la dirigencia del Rojo no sabía donde lograr ceder al mediocampista. Y en las últimas horas, se confirmó que el volante será refuerzo de San Martín de Tucumán.

Así las cosas, López pasará de jugar en 2025 en Atlético Tucumán, para hacerlo en su clásico rival. La operación se da a través de un préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Kevin López Colón San Martín de Tucumán
