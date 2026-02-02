Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión tendrá poca carga de partidos en la Liga Nacional, pero casi todos fuera de casa. Córdoba aparece como el principal destino del mes.

Luego de ver cortada su racha de cinco triunfos consecutivos ante Oberá TC en el cierre de enero, Unión ya pone la cabeza en lo que será un febrero con agenda reducida, aunque con un detalle no menor: la mayoría de sus compromisos serán en condición de visitante.

El equipo rojiblanco deberá demostrar fortaleza lejos del Ángel Malvicino , en una seguidilla que puede empezar a marcar su rumbo en la tabla.

Triple parada en Córdoba para Unión

La acción se reanudará recién el viernes 13, cuando el Tatengue visite a Instituto desde las 21 en el estadio Ángel Sandrín, un escenario siempre complejo y ante uno de los animadores habituales del torneo.

Sin demasiado descanso, el plantel se trasladará a Oliva para enfrentar el domingo 15 a Independiente, también a partir de las 21, en otro cruce que exigirá intensidad y concentración.

La gira cordobesa se cerrará el martes 17, cuando Unión se mida con Atenas en el estadio Estructuras Pretensa, desde las 21.30. Será el tercer partido en cinco días, una seguidilla que pondrá a prueba la rotación y la recuperación física del plantel.

El Malvicino, escenario del cierre

Tras esa exigente travesía, Unión tendrá finalmente su único partido como local del mes. Será el sábado 21, cuando reciba a Quimsa desde las 20.30 en el Ángel Malvicino.

El choque ante la Fusión asoma como un compromiso de alto voltaje para despedir febrero ante su gente, con la intención de volver a hacerse fuerte en casa y sostenerse en la pelea dentro de la Liga Nacional.

Con pocos partidos pero de alto nivel, Unión encarará un mes que puede ser bisagra: sumar en la ruta será clave para que el tropiezo de fin de enero quede solo como un traspié y no como el inicio de una racha negativa.

