Uno Santa Fe | Ovación | hockey

El hockey local pone primera rumbo a la Copa Ciudad de Santa Fe

Se pone en marcha el clasificatorio rumbo a la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey, donde habrá en juego dos plazas para 13 equipos.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 11:02hs
El hockey local pone primera rumbo a la Copa Ciudad de Santa Fe

ASH

La temporada de hockey local empieza a tomar velocidad con el clasificatorio a la Copa Ciudad de Santa Fe, el primer gran movimiento del calendario 2026. Desde el 2 hasta el 7 de febrero, trece equipos saldrán a la cancha con un mismo objetivo: quedarse con uno de los dos boletos disponibles para el cuadro principal que se disputará durante el fin de semana largo de Carnaval.

El certamen marcará el punto de partida competitivo del año, un escenario ideal para que los planteles comiencen a construir rodaje, identidad de juego y ritmo en un contexto de eliminación directa que no permite distracciones.

Un camino corto y exigente en la Copa Ciudad de Santa Fe

El formato será a simple eliminación, y en caso de igualdad al cierre del tiempo reglamentario, la clasificación se definirá mediante shootouts (cinco por lado). La tabla final del último torneo Oficial fue el criterio utilizado para ordenar los cruces iniciales.

En ese marco, La Salle y Santa Fe Rugby Club arrancarán desde la segunda etapa del clasificatorio, privilegio que obtuvieron por haber finalizado tercero y cuarto, respectivamente, en la competencia anterior.

Ya clasificados al cuadro principal

Mientras tanto, algunos equipos ya tienen su lugar asegurado en la fase final de la Copa Ciudad. Banco, El Quillá, la línea masculina de Parque Belgrano y los caballeros de La Salle esperan rival tras haber sellado su clasificación anticipada.

Además, se aguarda la participación de equipos de Rosario, Paraná y Buenos Aires, lo que le dará al certamen de Carnaval un perfil regional y un nivel competitivo aún mayor.

El cronograma del clasificatorio (sede ASH)

Lunes 2 de febrero

Universitario vs Unión (20:00)

Martes 3 de febrero

El Quillá Amarillo vs SFRC Azul (20:00)

Alma Juniors vs CRAI Blanco (22:00)

Miércoles 4 de febrero

CRAI vs Atlético Franck (20:00)

Argentino SC vs Colón (22:00)

Jueves 5 de febrero

SFRC vs CRAR (20:00)

Ganador P2 vs Ganador P3 (22:00)

Viernes 6 de febrero

La Salle vs Ganador P4 (20:00)

Ganador P5 vs Ganador P6 (22:00)

Sábado 7 de febrero

Ganador P7 vs Ganador P8 (18:00) – Clasificado 1

Ganador P9 vs Ganador P10 (20:00) – Clasificado 2

Con partidos todas las noches y margen de error mínimo, el hockey santafesino levanta el telón de una nueva temporada donde cada cruce ya empieza a jugarse como una final.

hockey Copa Santa Fe
Noticias relacionadas
Carlos Auzqui es nuevo refuerzo de Agropecuario.

Agropecuario sumó un refuerzo con amplio recorrido en Primera División

Cristiano Ronaldo no jugaría este lunes para expresar su descontento.

Cristiano Ronaldo se plantó en Al Nassr y no jugaría ante Al-Riyadh

santa fe-coronda 48: fiesta, emocion y un rio que volvio a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Kevin López jugará en San Martín de Tucumán.

No llegó a Colón ni tampoco a Instituto: Kevin López jugará en San Martín (T)

Lo último

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Último Momento
Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Ovación
Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único