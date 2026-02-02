El hockey local pone primera rumbo a la Copa Ciudad de Santa Fe

Se pone en marcha el clasificatorio rumbo a la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey, donde habrá en juego dos plazas para 13 equipos.

La temporada de hockey local empieza a tomar velocidad con el clasificatorio a la Copa Ciudad de Santa Fe, el primer gran movimiento del calendario 2026. Desde el 2 hasta el 7 de febrero, trece equipos saldrán a la cancha con un mismo objetivo: quedarse con uno de los dos boletos disponibles para el cuadro principal que se disputará durante el fin de semana largo de Carnaval.

El certamen marcará el punto de partida competitivo del año , un escenario ideal para que los planteles comiencen a construir rodaje, identidad de juego y ritmo en un contexto de eliminación directa que no permite distracciones.

Un camino corto y exigente en la Copa Ciudad de Santa Fe

El formato será a simple eliminación, y en caso de igualdad al cierre del tiempo reglamentario, la clasificación se definirá mediante shootouts (cinco por lado). La tabla final del último torneo Oficial fue el criterio utilizado para ordenar los cruces iniciales.

En ese marco, La Salle y Santa Fe Rugby Club arrancarán desde la segunda etapa del clasificatorio, privilegio que obtuvieron por haber finalizado tercero y cuarto, respectivamente, en la competencia anterior.

Ya clasificados al cuadro principal

Mientras tanto, algunos equipos ya tienen su lugar asegurado en la fase final de la Copa Ciudad. Banco, El Quillá, la línea masculina de Parque Belgrano y los caballeros de La Salle esperan rival tras haber sellado su clasificación anticipada.

Además, se aguarda la participación de equipos de Rosario, Paraná y Buenos Aires, lo que le dará al certamen de Carnaval un perfil regional y un nivel competitivo aún mayor.

El cronograma del clasificatorio (sede ASH)

Lunes 2 de febrero

Universitario vs Unión (20:00)

Martes 3 de febrero

El Quillá Amarillo vs SFRC Azul (20:00)

Alma Juniors vs CRAI Blanco (22:00)

Miércoles 4 de febrero

CRAI vs Atlético Franck (20:00)

Argentino SC vs Colón (22:00)

Jueves 5 de febrero

SFRC vs CRAR (20:00)

Ganador P2 vs Ganador P3 (22:00)

Viernes 6 de febrero

La Salle vs Ganador P4 (20:00)

Ganador P5 vs Ganador P6 (22:00)

Sábado 7 de febrero

Ganador P7 vs Ganador P8 (18:00) – Clasificado 1

Ganador P9 vs Ganador P10 (20:00) – Clasificado 2

Con partidos todas las noches y margen de error mínimo, el hockey santafesino levanta el telón de una nueva temporada donde cada cruce ya empieza a jugarse como una final.