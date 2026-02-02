Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Colón se presenta esta noche en Mercedes ante Comunicaciones desde las 21.30 por la Liga Argentina. Viene de ganar con autoridad y busca seguir creciendo.

Colón vuelve a salir a la ruta en la Liga Argentina con el objetivo de reafirmar su recuperación. Desde las 21.30, el equipo santafesino visitará a Comunicaciones de Mercedes en un partido correspondiente a la Conferencia Norte, con arbitraje de Gustavo Danna y Martín Pietromonaco y Luis Manuel Duarte como comisionado técnico.

El conjunto rojinegro llega con aire renovado tras su última presentación en casa, donde superó con claridad a Jujuy Básquet por 89 a 67 , una victoria que sirvió para recuperar confianza y ajustar aspectos del funcionamiento colectivo.

Un Colón que quiere despegar

Si bien la campaña todavía lo tiene en la zona baja de la tabla —marcha 16° con cinco triunfos y once derrotas—, el Sabalero mostró una versión más sólida en su último juego, con mayor fluidez ofensiva y mejor respuesta defensiva. La meta ahora es trasladar esa mejora fuera de Santa Fe, una materia pendiente en la temporada.

El desafío no será sencillo: enfrente estará un rival que se hace fuerte en su casa y que atraviesa un momento positivo.

Comunicaciones, firme como local

El equipo correntino viene de imponerse el jueves pasado ante Villa San Martín por 84 a 71, en un encuentro donde logró imponer ritmo y solidez en ambos costados de la cancha. Esa victoria le permitió sostener su invicto como local en lo que va de 2026 y acomodarse en la séptima posición de la Conferencia Norte, con récord de nueve victorias y ocho caídas.

En la previa, el escolta Franger Pirela valoró el presente del aurinegro y anticipó el choque frente a Colón.

"Tuvimos buenas sensaciones respecto al partido, hicimos las cosas correctas y lo que habíamos preparado en los entrenamientos. Ahora nos preparamos para jugar con Colón; es un partido importante en casa y ante nuestra gente", señaló.

El venezolano también destacó la intensidad de la categoría: "Es una liga muy exigente, muy física, con muchos viajes y períodos de recuperación muy cortos. Me voy adaptando de la mejor manera posible, tratando de estar siempre al 100% para entregarlo todo al equipo".

Un cruce sin antecedentes

A pesar de haber compartido la Conferencia Norte la temporada pasada, no existen antecedentes oficiales entre ambos en esta competencia, ya que integraron zonas distintas.

Con realidades diferentes pero con impulso anímico similar, el duelo promete ser exigente. Para Colón, será una buena medida para confirmar si la reacción mostrada en casa puede transformarse en una racha que lo acerque a puestos más competitivos dentro de la tabla.