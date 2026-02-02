Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Colón se presenta esta noche en Mercedes ante Comunicaciones desde las 21.30 por la Liga Argentina. Viene de ganar con autoridad y busca seguir creciendo.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 11:40hs
Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Colón vuelve a salir a la ruta en la Liga Argentina con el objetivo de reafirmar su recuperación. Desde las 21.30, el equipo santafesino visitará a Comunicaciones de Mercedes en un partido correspondiente a la Conferencia Norte, con arbitraje de Gustavo Danna y Martín Pietromonaco y Luis Manuel Duarte como comisionado técnico.

El conjunto rojinegro llega con aire renovado tras su última presentación en casa, donde superó con claridad a Jujuy Básquet por 89 a 67, una victoria que sirvió para recuperar confianza y ajustar aspectos del funcionamiento colectivo.

Un Colón que quiere despegar

Si bien la campaña todavía lo tiene en la zona baja de la tabla —marcha 16° con cinco triunfos y once derrotas—, el Sabalero mostró una versión más sólida en su último juego, con mayor fluidez ofensiva y mejor respuesta defensiva. La meta ahora es trasladar esa mejora fuera de Santa Fe, una materia pendiente en la temporada.

El desafío no será sencillo: enfrente estará un rival que se hace fuerte en su casa y que atraviesa un momento positivo.

Comunicaciones, firme como local

El equipo correntino viene de imponerse el jueves pasado ante Villa San Martín por 84 a 71, en un encuentro donde logró imponer ritmo y solidez en ambos costados de la cancha. Esa victoria le permitió sostener su invicto como local en lo que va de 2026 y acomodarse en la séptima posición de la Conferencia Norte, con récord de nueve victorias y ocho caídas.

En la previa, el escolta Franger Pirela valoró el presente del aurinegro y anticipó el choque frente a Colón.

"Tuvimos buenas sensaciones respecto al partido, hicimos las cosas correctas y lo que habíamos preparado en los entrenamientos. Ahora nos preparamos para jugar con Colón; es un partido importante en casa y ante nuestra gente", señaló.

El venezolano también destacó la intensidad de la categoría: "Es una liga muy exigente, muy física, con muchos viajes y períodos de recuperación muy cortos. Me voy adaptando de la mejor manera posible, tratando de estar siempre al 100% para entregarlo todo al equipo".

Un cruce sin antecedentes

A pesar de haber compartido la Conferencia Norte la temporada pasada, no existen antecedentes oficiales entre ambos en esta competencia, ya que integraron zonas distintas.

Con realidades diferentes pero con impulso anímico similar, el duelo promete ser exigente. Para Colón, será una buena medida para confirmar si la reacción mostrada en casa puede transformarse en una racha que lo acerque a puestos más competitivos dentro de la tabla.

Colón Comunicaciones Liga Argentina
Noticias relacionadas
colon tiene a su zaguero zurdo: rasmussen llego para firmar su contrato

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

facundo castro vuelve a sonar en chicago, pero colon no lo quiere soltar facil

Facundo Castro vuelve a sonar en Chicago, pero Colón no lo quiere soltar fácil

colon inicia otra semana de trabajo con un medran que va definiendo la base titular

Colón inicia otra semana de trabajo con un Medrán que va definiendo la base titular

colon suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Lo último

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Último Momento
Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Ovación
Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único