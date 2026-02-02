Uno Santa Fe | Ovación | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se plantó en Al Nassr y no jugaría ante Al-Riyadh

El portugués Cristiano Ronaldo no estaría disponible ante Al-Riyadh y, según la prensa europea, la decisión responde a su malestar con la gestión del club

2 de febrero 2026 · 10:52hs
Cristiano Ronaldo no jugaría este lunes para expresar su descontento.

Cristiano Ronaldo no jugaría este lunes para expresar su descontento.

Cristiano Ronaldo decidió no disputar el partido de este lunes entre Al Nassr y Al-Riyadh por la Liga de Arabia Saudita y la noticia sacudió al fútbol saudí. Aunque en un primer momento se habló de una molestia física, desde Europa aseguran que el motivo es otro: el delantero portugués estaría disconforme con el rumbo deportivo e institucional del club.

El enojo de Cristiano Ronaldo

Según informó el diario portugués A Bola, el propio entorno del futbolista desmintió cualquier inconveniente médico. A sus 40 años, CR7 habría optado por no estar disponible como señal de protesta ante lo que considera una falta de respaldo estructural y deportivo por parte del club, especialmente si se lo compara con otros equipos que cuentan con apoyo directo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El contraste que más incomodó al astro luso tiene que ver con el mercado de pases. Mientras Al Nassr apenas sumó al joven mediocampista iraquí Haydeer Abdulkareem, clubes como Al Hilal realizaron fuertes inversiones, tanto en refuerzos inmediatos como en apuestas a futuro. Esa diferencia de trato alimentó el fastidio del portugués, que esperaba un proyecto más competitivo.

A la cuestión deportiva se le suma un cambio interno que agravó el clima. La dirigencia de origen portugués perdió poder dentro del club: el director deportivo Simão Coutinho y el director general José Semedo quedaron sin atribuciones por decisión del Consejo Directivo. Ambos eran figuras de confianza de Ronaldo, por lo que la medida fue interpretada como un golpe directo a su influencia en la estructura del club.

El contexto general del fútbol saudí también suma ruido. Al Hilal, ahora bajo la conducción de Simone Inzaghi, sigue explorando incorporaciones de alto perfil y hasta se mencionó la posibilidad de sumar a Karim Benzema, excompañero de Ronaldo en Real Madrid. Todo esto refuerza la sensación de desequilibrio que denuncia el entorno del portugués.

En junio de 2025, Cristiano renovó su contrato con Al Nassr en medio de rumores sobre un posible regreso a Europa antes del Mundial 2026. El nuevo vínculo, valuado en más de 400 millones de dólares por dos temporadas, incluye salario, primas e incentivos comerciales. Sin embargo, pese a esa cifra récord, todavía no pudo conquistar un título oficial en Arabia Saudita.

Con 961 goles en su carrera y a 49 de alcanzar los 1000, Ronaldo sigue persiguiendo marcas históricas. Pero este lunes, todo indica que no sumará otro tanto: su ausencia ante Al-Riyadh aparece como una decisión personal y un mensaje claro hacia la dirigencia del club, en un escenario donde la relación empieza a mostrar señales de desgaste.

Cristiano Ronaldo Al Nassr partido
Noticias relacionadas
Carlos Auzqui es nuevo refuerzo de Agropecuario.

Agropecuario sumó un refuerzo con amplio recorrido en Primera División

el hockey local pone primera rumbo a la copa ciudad de santa fe

El hockey local pone primera rumbo a la Copa Ciudad de Santa Fe

santa fe-coronda 48: fiesta, emocion y un rio que volvio a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Kevin López jugará en San Martín de Tucumán.

No llegó a Colón ni tampoco a Instituto: Kevin López jugará en San Martín (T)

Lo último

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Último Momento
Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Ovación
Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único