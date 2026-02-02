Cristiano Ronaldo se plantó en Al Nassr y no jugaría ante Al-Riyadh

El portugués Cristiano Ronaldo no estaría disponible ante Al-Riyadh y, según la prensa europea, la decisión responde a su malestar con la gestión del club

Cristiano Ronaldo decidió no disputar el partido de este lunes entre Al Nassr y Al-Riyadh por la Liga de Arabia Saudita y la noticia sacudió al fútbol saudí. Aunque en un primer momento se habló de una molestia física, desde Europa aseguran que el motivo es otro: el delantero portugués estaría disconforme con el rumbo deportivo e institucional del club.

Según informó el diario portugués A Bola, el propio entorno del futbolista desmintió cualquier inconveniente médico. A sus 40 años, CR7 habría optado por no estar disponible como señal de protesta ante lo que considera una falta de respaldo estructural y deportivo por parte del club, especialmente si se lo compara con otros equipos que cuentan con apoyo directo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El contraste que más incomodó al astro luso tiene que ver con el mercado de pases. Mientras Al Nassr apenas sumó al joven mediocampista iraquí Haydeer Abdulkareem, clubes como Al Hilal realizaron fuertes inversiones, tanto en refuerzos inmediatos como en apuestas a futuro. Esa diferencia de trato alimentó el fastidio del portugués, que esperaba un proyecto más competitivo.

A la cuestión deportiva se le suma un cambio interno que agravó el clima. La dirigencia de origen portugués perdió poder dentro del club: el director deportivo Simão Coutinho y el director general José Semedo quedaron sin atribuciones por decisión del Consejo Directivo. Ambos eran figuras de confianza de Ronaldo, por lo que la medida fue interpretada como un golpe directo a su influencia en la estructura del club.

El contexto general del fútbol saudí también suma ruido. Al Hilal, ahora bajo la conducción de Simone Inzaghi, sigue explorando incorporaciones de alto perfil y hasta se mencionó la posibilidad de sumar a Karim Benzema, excompañero de Ronaldo en Real Madrid. Todo esto refuerza la sensación de desequilibrio que denuncia el entorno del portugués.

En junio de 2025, Cristiano renovó su contrato con Al Nassr en medio de rumores sobre un posible regreso a Europa antes del Mundial 2026. El nuevo vínculo, valuado en más de 400 millones de dólares por dos temporadas, incluye salario, primas e incentivos comerciales. Sin embargo, pese a esa cifra récord, todavía no pudo conquistar un título oficial en Arabia Saudita.

Con 961 goles en su carrera y a 49 de alcanzar los 1000, Ronaldo sigue persiguiendo marcas históricas. Pero este lunes, todo indica que no sumará otro tanto: su ausencia ante Al-Riyadh aparece como una decisión personal y un mensaje claro hacia la dirigencia del club, en un escenario donde la relación empieza a mostrar señales de desgaste.