Rosario: dos adolescentes fueron aprehendidos por privar de la libertad y golpear durante dos días a un chico de 13 años

La víctima logró escapar y pedir ayuda a los vecinos, quienes retuvieron a los sospechosos de 16 y 17 años y dieron aviso al 911

Juan Trento

2 de febrero 2026 · 12:15hs
Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional II Rosario aprehendieron a dos menores de 16 y 17 años en la zona sur de Rosario, señalados como responsables de haber privado de su libertad a un chico de 13 años, a quien habrían atado de pies y manos a una silla y sometido a golpizas reiteradas durante dos días.

El escape de la víctima y el rápido aviso a los vecinos resultaron determinantes para que los presuntos agresores fueran retenidos y entregados a la Policía. En el lugar, peritos secuestraron elementos probatorios vinculados al hecho. No se pudo confirmar si el ataque fue registrado en video.

Denuncia

La intervención policial se activó cerca de la medianoche del sábado, tras un llamado de vecinos de una vivienda ubicada en 27 de Febrero al 3800 al 911. Al arribar, los agentes encontraron a los dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes habrían mantenido retenido y maniatado al menor de 13, infligiéndole agresiones físicas.

Escape y pedido de auxilio

Según el testimonio del chico, aguardó el momento oportuno para zafar de las ataduras, escapar y pedir ayuda. Luego relató las palizas sistemáticas sufridas y reconoció a sus agresores. Con esos datos, los vecinos localizaron a los sospechosos, los redujeron y dieron aviso a la central de emergencias.

Con la llegada de los móviles policiales, los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia. Otros efectivos preservaron el inmueble para garantizar la integridad de la escena, buscaron testigos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, consideradas clave para la investigación que encabeza la Fiscalía de Menores.

Peritajes criminalísticos

La Jefatura de la Unidad Regional II informó el procedimiento al fiscal de Minoridad, Álvarez, quien dispuso el traslado de la víctima a un centro de salud para su evaluación, la identificación de testigos, el secuestro de registros fílmicos y la realización de peritajes criminalísticos a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

En el lugar donde habría ocurrido la privación ilegítima de la libertad, los especialistas incautaron elementos que serán incorporados a la causa. La investigación continúa para determinar responsabilidades y reconstruir la secuencia de los hechos.

