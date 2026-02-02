Uno Santa Fe | Ovación | Copa Federación

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe igualaron 1-1 en el “8 de Enero”. Ambos siguen arriba en la Zona 4. Este domingo juegan Náutico El Quillá y Ateneo.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 09:43hs
Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

La Copa Federación regaló un cruce bien local en la costa santafesina. Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe empataron 1 a 1 en el Campo de Deporte “8 de Enero”, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos, en un duelo que enfrentó a dos representantes de la Liga Santafesina.

Reparto de puntos entre conocidos en la Copa Federación

El encuentro tuvo intensidad y emociones repartidas. Walter Gómez abrió la cuenta para el conjunto lagunero, dirigido por Carlos García, que logró imponerse por momentos con su juego directo y presión alta. Sin embargo, Sportivo Guadalupe reaccionó y llegó al empate a través de Agustín Palombarini, para el equipo conducido por Adalberto Tobaldo.

Con el empate, ambos equipos sumaron y se mantienen bien posicionados en la tabla, en una zona que aparece pareja y con margen mínimo de error.

La Zona 4 sigue apretada

En el otro partido del grupo, disputado en Gálvez, Barrio Oeste y Sportivo y Recreativo Videla igualaron sin goles en un duelo cerrado y con pocas situaciones claras. Ese resultado terminó favoreciendo indirectamente a los elencos capitalinos, que continúan en la parte alta de la Zona 4 tras dos jornadas.

Lo que viene en la Zona 5

La acción continuará este domingo con otro cruce atractivo entre equipos de la región. Náutico El Quillá será local ante Ateneo Inmaculada, desde las 19, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé.

El encuentro contará con el arbitraje de Emiliano Maldonado, acompañado por Miguel Mesquida y Mariano Serafini como asistentes. Será un choque clave para empezar a perfilar la tabla en la Zona 5, donde cada punto puede resultar determinante pensando en la clasificación.

