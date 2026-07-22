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Investigan la identidad y el ingreso al país de la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

La paciente continúa internada en el Hospital José María Cullen, donde evoluciona favorablemente. La fiscal Laura Gerard impulsa distintas diligencias para reconstruir el caso, mientras se intenta establecer su identidad, la forma en que ingresó a la Argentina y los alcances de la denuncia por un presunto abuso ocurrido durante una intervención médica en México.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de julio 2026 · 19:33hs
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La paciente de 44 años permanece en el Hospital Cullen con buen estado de salud tras una intervención en México.

José Busiemi

  • La paciente de 44 años permanece en el Hospital Cullen con buen estado de salud tras una intervención en México.

La investigación por la denuncia presentada por una ciudadana canadiense de 44 años, quien manifestó haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante una intervención médica realizada en México, continúa avanzando en Santa Fe. Aunque el hecho denunciado habría ocurrido fuera del país, la Justicia provincial mantiene abiertas distintas actuaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar los pasos a seguir con la mujer internada en el hospital Cullen.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Gerard, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien lleva adelante una serie de diligencias orientadas a reconstruir la situación planteada por la mujer desde su llegada a la Argentina.

Entre las medidas en curso, la fiscalía intenta establecer con precisión la identidad de la paciente y las circunstancias de su ingreso al país. Según trascendió, la mujer no contaba con su pasaporte al momento de las primeras actuaciones judiciales, por lo que ahora se busca determinar cuándo y cómo ingresó al territorio argentino.

Además, debido a que no habla español, todas las entrevistas y actuaciones se realizan con la asistencia de traductores para garantizar una correcta comunicación y preservar su testimonio.

LEER MÁS: Una denuncia de abuso en México atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

Evolución favorable en el Hospital Cullen

Mientras avanza la investigación, la mujer permanece internada en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

El director del efector, Bruno Moroni, informó este miércoles que la paciente evoluciona favorablemente. "Se encuentra cursando internación por post intervención en el extranjero. Está en sala general, hemodinámicamente estable, con buen estado de salud y bajo seguimiento de un equipo multidisciplinario", precisó.

La paciente ingresó durante la madrugada del domingo con un intenso dolor abdominal, pocos días después de haberse sometido a una cirugía vinculada a un tratamiento de fertilidad en México. Fue durante la atención médica cuando manifestó sus sospechas de haber sido abusada mientras permanecía bajo los efectos de la intervención.

Ante ese relato, el Hospital Cullen activó el protocolo previsto para estos casos, intervino personal policial del destacamento ubicado en el nosocomio y se dio inmediata intervención al Ministerio Público de la Acusación.

LEER MÁS: Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Los límites de la investigación

Más allá de las actuaciones que lleva adelante la fiscalía santafesina, la posibilidad de que la Justicia argentina investigue penalmente el caso dependerá de una cuestión de competencia internacional.

El abogado penalista Néstor Oroño explicó que el Código Penal argentino establece el principio de territorialidad, por el cual los tribunales nacionales solo pueden intervenir en delitos cometidos dentro del territorio argentino o en lugares sometidos a su jurisdicción.

En ese sentido, sostuvo que, en principio, el país competente para investigar el hecho sería México, donde se habría producido el presunto abuso durante la intervención médica.

No obstante, aclaró que la Justicia santafesina sí puede adoptar medidas vinculadas a la protección y asistencia de la víctima mientras permanezca en el país, además de documentar su testimonio y realizar las actuaciones preliminares que correspondan.

Oroño también señaló que deberá analizarse la legislación de Canadá, ya que algunos países contemplan el principio de nacionalidad, que permite investigar delitos sufridos por sus ciudadanos aunque hayan ocurrido en el extranjero.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo información para reconstruir el caso y determinar el curso que deberán seguir las actuaciones en el marco de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Cullen México Mujer investigación Santa Fe
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