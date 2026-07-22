Plaza Italia: a fines de septiembre se conocerá el proyecto definitivo que transformará el estacionamiento de la Legislatura en un nuevo espacio verde

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe organizará el concurso provincial de ideas para la puesta en valor del histórico espacio frente a la Legislatura. Vecinos, instituciones y especialistas coincidieron en recuperar la plaza para el uso ciudadano, eliminar los estacionamientos y priorizar patrimonio, accesibilidad, forestación y actividades culturales.

Recuperación de Plaza Italia: El Colegio de Arquitectura y Urbanismo santafesino lanzará un concurso provincial de ideas para revitalizar el histórico espacio.

Con una amplia participación de vecinos, instituciones, especialistas y autoridades, se realizó este martes la Asamblea Ciudadana por Plaza Italia , la instancia participativa que busca definir las bases del proyecto de recuperación del histórico espacio ubicado frente a la Legislatura provincial.

El encuentro reunió a representantes de las cámaras de Senadores y Diputados, la Municipalidad de Santa Fe, organizaciones vecinales, instituciones educativas, culturales y profesionales, además de especialistas en historia, arquitectura y urbanismo.

Una plaza pensada desde la comunidad

La presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, María Victoria Alconchel, destacó la convocatoria y valoró la importancia de generar espacios de participación antes de avanzar con la intervención definitiva.

“Fue una jornada muy interesante, con una concurrencia plena en el hall de la Legislatura. Estos ámbitos de asamblea ciudadana y audiencias públicas son extremadamente necesarios en este tipo de procesos”, señaló.

Alconchel explicó que los aportes surgidos durante la jornada serán incorporados al documento base que orientará el concurso provincial de ideas que organizará el Colegio. “Vamos a tomar todas esas voces y condensarlas en un documento colaborativo que será el soporte para que los proyectistas puedan pensar las ideas, no solamente para Plaza Italia, sino para todo el paseo cívico”, explicó en Radio EME.

El concurso comenzará en agosto y el ganador se conocerá en septiembre

El proceso de recuperación contempla la realización de un concurso provincial de ideas que será lanzado durante los primeros días de agosto y tendrá una duración aproximada de un mes.

Según detalló Alconchel, el cierre del concurso está previsto para mediados de septiembre, mientras que el proyecto ganador se conocería hacia fines de ese mes.

“Vamos a tener seguramente a fines de septiembre el proyecto ganador. Luego vendrá la elaboración del pliego ejecutivo necesario para una obra de estas características y el llamado a licitación”, indicó.

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La iniciativa busca avanzar en la conformación de un paseo cívico que articule el área central de la ciudad y conecte la Legislatura con otros edificios institucionales.

“Es la posibilidad de articular no solo la Legislatura y Plaza Italia, sino también los tres poderes provinciales. El tramo son unos 500 metros entre Plaza Italia y Plaza 25 de Mayo”, explicó.

En cuanto al financiamiento, la titular del Colegio confirmó que la recuperación específica de Plaza Italia cuenta con presupuesto previsto.

“Cuando fuimos convocados por ambas cámaras legislativas nos transmitieron que el presupuesto para la rehabilitación de la plaza estaba disponible. Esa fue una certeza desde el inicio y por eso nos pusimos a trabajar”, afirmó.

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El consenso central: devolver la plaza a los vecinos

Uno de los principales acuerdos que surgió durante la Asamblea Ciudadana fue la necesidad de recuperar el espacio público y eliminar el uso actual como estacionamiento. “El consenso más importante es que no queremos más los estacionamientos y queremos devolverle el espacio público a la ciudad”, sostuvo Alconchel.

Actualmente, el lugar cuenta con 108 dársenas de estacionamiento que, según explicó, generan un uso limitado del espacio.

“Es un espacio ocupado por estacionamientos que tienen un uso muy acotado y luego queda desierto. La idea es reconvertirlo en un lugar público de utilidad para toda la comunidad”, remarcó.

Durante la jornada también aparecieron propuestas vinculadas a la preservación del patrimonio histórico y paisajístico, la incorporación de espacios verdes, zonas de sombra, juegos, equipamiento urbano, accesibilidad, iluminación, seguridad y el desarrollo de actividades culturales y recreativas.

“Se habló de forestación, de espacios de juego, de la posibilidad de que el Museo Rosa Galisteo tenga un espacio público disponible para actividades culturales y de recuperar ese carácter ciudadano que históricamente tuvo la plaza”, agregó.

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Una plaza accesible, histórica y para todos

Desde la vecinal de Barrio Sur, Laura D’Andrea destacó la importancia del proceso participativo y planteó la necesidad de que el futuro espacio tenga como eje principal al vecino. “Si se va a hacer un espacio verde, como una plaza, lo que nosotros queremos es que sea para el vecino, para el ciudadano santafesino y para el visitante que venga a la ciudad”, afirmó.

D’Andrea sostuvo que la recuperación debe permitir que las familias puedan apropiarse nuevamente del lugar. “Queremos que la plaza sea para compartir, para que pueda disfrutarla la familia santafesina y el vecino del barrio Sur. Ese es nuestro objetivo”, señaló en diálogo con Telefe Santa Fe.

La representante vecinal valoró también el aporte de los especialistas que participaron del encuentro. “Un historiador nos contó la historia de lo que era la plaza en sus principios, cuando era Plaza Pringles. Después un arquitecto mostró cómo era antes, cómo está hoy y qué se puede llegar a realizar”, explicó.

Respetar la identidad del lugar

Durante la Asamblea también se puso en debate la historia del espacio y su valor patrimonial. Alconchel recordó que Plaza Italia tuvo distintas transformaciones a lo largo del tiempo y que los nuevos proyectos deberán contemplar esa identidad.

“Es muy probable que muchos proyectos recuperen cuestiones de esas imágenes originales, pero pensándolas desde una clave mucho más contemporánea”, indicó.

La titular del Colegio de Arquitectura también aclaró que no está previsto modificar el nombre de la plaza. “Entiendo que no es una posibilidad. La idea es respetar las condiciones actuales y no está contemplado cambiar el nombre de Plaza Italia”, concluyó.

De esta manera, el proceso continuará con la elaboración de las bases del concurso y la presentación de propuestas que definirán el futuro de uno de los espacios históricos más importantes del casco céntrico de Santa Fe.