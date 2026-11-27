Ciudad de Bolívar le ganó de visitante a Atlanta 1-0, pero como el global fue 1-1, no le alcanzó para avanzar a las semifinales del Reducido

Atlanta encontró en Francisco Rago a su principal argumento para evitar una despedida anticipada. El Bohemio perdió 1-0 frente a Ciudad de Bolívar en Villa Crespo, pero logró sostener la ventaja obtenida en el primer encuentro y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la Primera Nacional . La clasificación llegó con más sufrimiento que fútbol y dejó bastante para revisar.

El gol de Alex Díaz, con una gran definición durante la primera etapa, encendió las alarmas en el local. Ciudad de Bolívar tomó confianza, se adueñó de varios pasajes del encuentro y entendió que podía poner en jaque a uno de los aspirantes al ascenso. Atlanta, en cambio, nunca consiguió imponer condiciones ni encontrar los caminos para controlar el desarrollo.

La tendencia se acentuó después del descanso. El visitante asumió el protagonismo, adelantó sus líneas y acumuló argumentos para buscar el segundo tanto. Cada avance encontraba a un Bohemio incómodo, con dificultades para recuperar la pelota y demasiadas concesiones defensivas.

En ese contexto apareció una y otra vez la figura de Francisco Rago. El arquero respondió cuando su equipo más lo necesitaba, transmitió seguridad y terminó siendo determinante para conservar el resultado que le permitía avanzar. Sin sus intervenciones, la historia podría haber tenido otro desenlace.

Atlanta tampoco pudo apoyarse en una reacción colectiva para alejar el peligro. La entrega y el esfuerzo de sus futbolistas fueron importantes para atravesar un tramo complicado, pero estuvieron lejos de ofrecer una respuesta futbolística convincente. La derrota dejó en evidencia que la diferencia construida en Bolívar y la ventaja deportiva terminaron teniendo un peso decisivo.

Para Ciudad de Bolívar quedó el sabor amargo de haber estado muy cerca. Necesitaba ganar por dos goles para dar vuelta la serie y estuvo a una conquista de llevar la definición a un escenario todavía más exigente para el dueño de casa. Se despidió sin conseguir el objetivo, aunque con una actuación que merece reconocimiento por su personalidad y ambición.

Del lado del Bohemio, la clasificación mantiene intacto el sueño de regresar a Primera División. Ahora deberá esperar la resolución de los demás cruces para conocer a su próximo adversario. Una vez definidos los semifinalistas, se confeccionará una nueva tabla de posiciones entre los equipos que continúen en competencia para establecer los enfrentamientos.

Atlanta sigue adelante, pero recibió una advertencia en su propia cancha: en una instancia donde cada error puede costar la temporada, necesitará bastante más que la seguridad de Rago para sostener su ilusión de ascenso.