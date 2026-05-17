Alarma en la Selección argentina y River: se confirmaron las lesiones de Montiel, Driussi y Moreno

Durante el triunfo ante Rosario Central, que le valió el pase a la final del Torneo Apertura, el “Millonario” sufrió las bajas de tres futbolistas importantes.

River se metió en la final del Torneo Apertura tras superar por 1-0 a Rosario Central en el Monumental, pero la victoria quedó con un sabor agridulce por las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Anibal Moreno , preocupación a la que se sumó el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni .

Los dos últimos futbolistas mencionados encendieron las alarmas en el cuerpo técnico albiceleste ya que, ambos jugadores integraron la pre lista de los 55 prestigiosos nombres para el Mundial 2026 , a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el triunfo de la “Banda” con gol de Facundo Colidio desde el punto penal, los tres futbolistas se realizaron los estudios médicos protocolares para determinar la gravedad de sus lesiones, que se conocieron en las últimas horas.

En principio, ninguno de los tres podrá estar presente en el cierre del campeonato local, pactado para el 24 de mayo, donde el equipo de Eduardo Coudet espera conocer al rival que saldrá del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Es importante señalar que Marcos Acuña, también en consideración por Scaloni, no jugó desde el arranque ante el “Canalla” porque no llegó al 100% físicamente tras la molestia que sufrió en el choque ante Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final del certamen.

En el caso de Gonzalo Montiel, ni siquiera participó del partido ante el “Lobo” por una lesión en el calentamiento, pero Coudet decidió arriesgarlo frente a Rosario Central por la importancia de “Cachete” en su esquema. Sin embargo, solo aguantó 45 minutos, falló un penal y fue reemplazado por Fabricio Bustos; luego se confirmó que sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, por lo que llegaría con lo justo para la Copa del Mundo.

Los jugadores de River que no están en la Selección

En tanto, Driussi y Moreno sufrieron una lesión bastante similar, aunque la del delantero sería de mayor gravedad: ambos padecieron un esguince ligamento colateral medial derecho. La del atacante ocurrió luego de una disputa de balón contra el volante Franco Ibarra, mientras que la del mediocampista surgió tras realizar un mal movimiento.

De esta manera, River pierde futbolistas de peso para la final del Torneo Apertura, que se diputará el domingo 24 de mayo desde las 15:30, a la vez que tiene por delante el cierre del Grupo H de la Copa Sudamericana, campeonato en el que buscará acceder a las instancias decisivas como líder de su zona.