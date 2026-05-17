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Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

Coliseo goleó a Fénix y se puso a solo una unidad del líder El Cadi, que igualó con El Quillá. También terminó empatado el clásico entre Unión y Colón.

Ovación

Por Ovación

17 de mayo 2026 · 16:01hs
Coliseo aprovechó los empates de arriba y quedó a un paso de la cima en la Primera A femenina

La séptima fecha del Torneo Apertura Jésica López de la Primera A femenina de la Liga Santafesina dejó una tabla mucho más apretada y una pelea abierta en los puestos de arriba.

Luego de los empates del líder El Cadi y también del clásico santafesino entre Unión y Colón, Coliseo no desaprovechó la oportunidad: goleó 6-0 a Fénix y quedó a apenas un punto de la cima del campeonato.

La jornada había comenzado el martes, cuando El Cadi igualó 1-1 frente a Náutico El Quillá. Daiana Fernández marcó para el puntero, mientras que Brisa Galcerán anotó el empate para el Tiburón.

Posteriormente, el jueves se disputó una nueva edición del clásico santafesino femenino entre Unión y Colón, que terminó 1-1. Daiara Paye convirtió para el Tatengue y Sofía Carrizo señaló el gol rojinegro.

Coliseo goleó y se metió de lleno en la pelea

El gran ganador de la fecha fue Coliseo, que cerró la jornada con una actuación contundente frente a Fénix.

El equipo santafesino se impuso por 6-0 gracias a los tantos de Lucrecia Ojeda, Gisela Hernández y una actuación descomunal de Lisbeth López, autora de cuatro goles.

Con este resultado, Coliseo quedó muy cerca de El Cadi y se metió de lleno en la lucha por el título del Apertura.

Más resultados de la fecha

En otros encuentros disputados este sábado, Los Cholitos vencieron 3-1 a Deportivo Agua con dos goles de Aylén Reynoso y otro de Abigail Meynet. El descuento llegó a través de Fiama Lugo.

Además, Peñarol consiguió una goleada contundente como visitante al superar 5-1 a Juventud Unida. Yoana Ocampo convirtió por duplicado, mientras que Leonela Moreyra, Camila Melnik y Gissel Aparicio completaron la cuenta. Érika Fernández marcó para el local.

En esta jornada quedó libre Nacional.

Coliseo primera Fénix
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