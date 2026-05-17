¿Adiós a Ocon? Haas evalúa un cambio y Jack Doohan podría volver a la grilla

La escudería analiza cambios tras el flojo rendimiento del piloto francés y el australiano, actual reserva del equipo, aparece como principal candidato para ocupar su butaca.

El futuro de Esteban Ocon en Haas comenzó a llenarse de incertidumbre en plena temporada 2026 de Fórmula 1 , luego de versiones que indican que la escudería evalúa seriamente su continuidad debido a resultados por debajo de las expectativas , errores en pista y tensiones internas dentro del equipo.

El piloto francés, que llegó para aportar experiencia tras su salida de Alpine, no logró consolidarse frente al crecimiento de Oliver Bearman y quedó en la mira por varios episodios competitivos que debilitaron su posición. En ese contexto, Jack Doohan —actual piloto reserva de Haas y respaldado además por el vínculo comercial con Toyota — surge como la principal alternativa para asumir un asiento titular si se concreta una salida anticipada de Ocon .

Doohan, ¿una nueva chance tras perder su lugar con Colapinto?

Doohan, quien perdió su lugar en Alpine en 2025 tras el ascenso de Franco Colapinto, encontró en Haas una nueva oportunidad para mantenerse dentro del paddock y podría regresar a la grilla mucho antes de lo previsto. Su experiencia previa, el apoyo de patrocinadores estratégicos y su rol activo dentro de la estructura lo posicionan como una opción concreta si la escudería decide un cambio drástico.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial, el posible reemplazo de Ocon por Doohan podría convertirse en uno de los movimientos más resonantes de la temporada, con impacto directo también para Franco Colapinto y el resto de jóvenes pilotos que buscan consolidarse en una Fórmula 1 cada vez más competitiva y marcada por decisiones inmediatas.