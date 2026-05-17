Este lunes empiezan regir los nuevos exámenes para obtener las licencias de conducir de motos en Santa Fe

Desde este lunes, todos los Centros de Emisión de Licencias de conducir de Santa Fe tendrán un nuevo protocolo para otorgar las licencias de conducir de motos. En el examen práctico se incorporan nuevos ejercicios indispensables para demostrar dominio del vehículo .

Así se anunció la semana pasada desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) . “Quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá la licencia”, se advirtió. La medida busca fortalecer las habilidades de conducción de los motociclistas y reducir la siniestralidad vial: del total de víctimas fatales registradas en 2025, el 41 % correspondió a conductores de motos.

El nuevo examen práctico para quienes aspiren a obtener la licencia de conducir motos busca unificar criterios en toda la provincia y elevar las exigencias en los Centros de Emisión de Licencias. Los candidatos a obtener el carné de moto deberán aplicar un examen con, al menos, tres pruebas obligatorias. En ese marco, los evaluadores tendrán un rol central para determinar las aptitudes de los aspirantes.

Motos, al tope de la siniestralidad vial

La medida busca mejorar la seguridad en el tránsito, sobre todo entre motociclistas que representan a la mayoría de las víctimas fatales y heridos graves en colisiones de tránsito. Según datos del Observatorio Vial, los motociclistas son el sector más afectado por los siniestros de tránsito. Del total de víctimas fatales registradas en 2025, el 41 % correspondió a conductores de motos, con 152 fallecidos. Además, el 62,3 % de los hechos ocurrió en zonas urbanas y el 33,3 % en áreas rurales. En el 66 % de los casos, las víctimas tenían entre 20 y 49 años.

A partir de este diagnóstico, la Agencia de Seguridad Vial puso el foco en las condiciones mínimas necesarias para conducir un motovehículo de manera segura.

“El nuevo examen es más estricto y riguroso. Incorporamos tres ejercicios -zigzag, maniobra en ocho y frenado- que, según el criterio de nuestros instructores, son indispensables para lograr un buen dominio del vehículo. Quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá la licencia”, explicó Sebastián Kelman, director de la agencia.

Protocolo unificado

El nuevo procedimiento unifica los criterios de evaluación en todo el territorio provincial y establece que todos los centros de Emisión de Licencias deberán aplicar un examen con, al menos, tres pruebas obligatorias. En ese marco, los evaluadores tendrán un rol central para determinar las aptitudes de los aspirantes.

Por este motivo, la APSV desarrolló distintas instancias de formación dirigidas a los examinadores, en las que se detallaron los requisitos, las pruebas prácticas y los nuevos recursos de evaluación que se implementarán.

“Desde la APSV llevamos adelante jornadas de capacitación teórico-prácticas destinadas a los evaluadores de los 105 Centros de Emisión de Licencias de la provincia para garantizar la correcta aplicación del nuevo examen. Además, pusimos a disposición manuales, instructivos y materiales audiovisuales para acompañar su tarea”, señaló Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos y Administrativos.

Entre los materiales elaborados por la APSV se incluye un instructivo teórico con el detalle del nuevo procedimiento, que reúne toda la información necesaria para la correcta implementación del examen.

También se desarrolló una guía temática para clínicas de conducción segura de motos, con contenidos orientados a la formación básica y a las técnicas fundamentales para una conducción responsable.

A su vez, se incorporó una ficha de evaluación que permitirá sistematizar los criterios utilizados por los examinadores al momento de aprobar o desaprobar a los aspirantes.

Además, la APSV produjo dos materiales audiovisuales. El primero es un video instructivo sobre las pruebas prácticas, en el que instructores certificados muestran cómo realizar los tres ejercicios obligatorios y detallan los errores más frecuentes de los aspirantes. El segundo está orientado a quienes buscan obtener la licencia y ofrece recomendaciones vinculadas con la conducción segura, el dominio del vehículo y las principales medidas de prevención.