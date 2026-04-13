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Alarma en la Selección: la lesión que podría dejar al Cuti Romero sin Mundial

Cristian Romero estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas por una lesión en el ligamento y lo sufre la Selección a pocos meses del Mundial.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 11:16hs
Alarma en la Selección: la lesión que podría dejar al Cuti Romero sin Mundial

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero tiene una lesión en el ligamento de su rodilla derecha producto del choque con su compañero durante el encuentro entre Tottenham y Sunderland.

El defensor argentino estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas, por lo que llegaría con lo justo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El defensor argentino, que es el capitán del Tottenham, debió ser reemplazado en el mencionado encuentro entre su equipo y el Sunderland y las alarmas se habían encendido rápidamente ya que abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría en la Selección, ya que el debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en solo 64 días, por lo que Romero llegará recién recuperado.

Pese a la muy floja temporada que está teniendo el Tottenham, que incluso se encuentra en zona de descenso a solo seis fechas para la finalización de la Premier League, Romero siempre se mostró en un gran nivel e incluso lo trasladó a la Selección argentina, donde fue clave para las conquistas de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar y la Finalissima 2022.

Los problemas que se suman al de Cuti Romero

Otro jugador de la Selección argentina que generó una gran preocupación este domingo fue el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien sintió una molestia en la previa del partido de su equipo, el Aston Villa de Inglaterra.

Finalmente todo indica que solo fue una sobrecarga y que incluso jugaría sin problemas el encuentro de esta semana por los cuartos de final de la Europa League.

Selección Mundial Romero
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