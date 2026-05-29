En el predio La Redonda, el gobierno de Santa Fe lleva adelante la segunda edición del Congreso para Dirigentes Deportivos

A solo cuatro meses de los Juegos Suramericanos , Santa Fe reúne a más de 350 dirigentes deportivos en un congreso provincial. Con la participación de referentes nacionales como Julio Lamas, Cecilia Carranza, Germán Chiaraviglio y Rubén Rézola, el Gobierno de Santa Fe desarrolla la segunda edición del Congreso para Dirigentes Deportivos. La iniciativa busca fortalecer la gestión de clubes, asociaciones y federaciones de toda la provincia y forma parte de las acciones de capacitación y desarrollo institucional que acompañan el legado de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Santa Fe ya vive la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe.

En ese contexto, el Gobierno provincial inauguró este viernes la segunda edición del Congreso para Dirigentes Deportivos, una propuesta organizada junto al Consejo Provincial del Deporte (Coprode) destinada a fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de quienes conducen clubes, asociaciones y federaciones en todo el territorio santafesino.

La actividad se desarrolla en La Redonda, en la ciudad de Santa Fe, y se extenderá hasta este sábado con una agenda que incluye conferencias, paneles, mesas de trabajo y espacios de intercambio orientados a abordar los principales desafíos que atraviesan las instituciones deportivas.

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Durante la apertura, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, destacó la importancia de acompañar a quienes sostienen diariamente la actividad deportiva en toda la provincia.

“Con estas instancias queremos acompañar al deporte y a nuestros atletas en un año muy especial para Santa Fe. Los Juegos Suramericanos serán un acontecimiento histórico y dejarán una infraestructura de calidad que podrá ser disfrutada por generaciones de santafesinos”, señaló.

La ministra remarcó además que el Congreso apunta a brindar herramientas concretas para fortalecer la tarea dirigencial. “Trabajamos temas que hoy son centrales para las instituciones deportivas, como la salud mental, la prevención de la violencia y el bullying. Son herramientas que podemos aportar desde el Estado junto al Coprode para fortalecer el trabajo cotidiano de los clubes”, explicó.

Tejeda también valoró la amplia convocatoria alcanzada por la iniciativa. “Aquí hay más de 350 dirigentes de todos los rincones de la provincia, desde Tostado hasta Teodelina, que destinan parte de su tiempo para capacitarse y llevar nuevos conocimientos a sus comunidades y a las instituciones que representan”, afirmó.

Representación de toda la provincia

Por su parte, el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, destacó que la actividad forma parte de una política sostenida de fortalecimiento institucional impulsada por la gestión provincial. “Este segundo encuentro consolida una línea de trabajo que venimos desarrollando junto al gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de brindar herramientas a quienes conducen federaciones, asociaciones y clubes de toda la provincia”, expresó.

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El funcionario subrayó además el compromiso de los dirigentes deportivos, muchos de los cuales desempeñan esa tarea de manera ad honorem. “La mayoría son trabajadores, comerciantes o empresarios que dedican parte de su tiempo libre a una institución. Queremos que sepan que cuentan con un Estado presente, dispuesto a acompañarlos y ofrecerles recursos para mejorar su gestión”, señaló.

A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol y miembro titular del Coprode, Fabián Bochatay, destacó la necesidad de promover instancias permanentes de capacitación dentro del ámbito deportivo.

“Existe una demanda creciente de formación y actualización. Por eso buscamos que estén representados todos los departamentos y regiones de la provincia, con dirigentes de distintas disciplinas y realidades deportivas”, sostuvo.

Del acto de apertura participaron también el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el diputado provincial José Corral; y el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza.

Referentes del deporte argentino en Santa Fe

La segunda edición del Congreso cuenta con la participación de destacadas figuras del deporte nacional, entre ellas el exentrenador de la selección argentina de básquet Julio Lamas; la campeona olímpica de vela, Cecilia Carranza; el exatleta Germán Chiaraviglio; y el palista olímpico Rubén Rézola.

A través de sus exposiciones, los referentes compartirán experiencias vinculadas al alto rendimiento, la gestión institucional, el liderazgo, la formación de deportistas y el fortalecimiento de las organizaciones deportivas.

Además de las conferencias, el encuentro contempla espacios participativos orientados a generar herramientas prácticas para la profesionalización de clubes, asociaciones y federaciones, en una apuesta por consolidar un sistema deportivo más sólido y preparado para afrontar los desafíos que dejará como legado la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.