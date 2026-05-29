La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

En los últimos días trascendió el posible interés de Colón en repatriar a Rodrigo Aliendro, pero hay varios motivos que lo hacen, por ahora, inviable

El mercado de pases todavía no abrió, pero en Colón hace tiempo que comenzó a jugarse. La dirección deportiva trabaja desde hace varias semanas en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre y, como suele ocurrir, empiezan a aparecer nombres que despiertan ilusión entre los hinchas. Uno de ellos fue el de Rodrigo Aliendro .

La sola mención del mediocampista genera una identificación especial con el mundo sabalero por lo que significó durante su paso por la institución. Por eso no sorprendió que, apenas surgieron versiones sobre una posible vuelta, el tema se instalara con fuerza.

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Incluso, durante los últimos días, algunos trascendidos llegaron a señalar que las chances de concretar la operación eran importantes. Sin embargo, al analizar el escenario completo, la realidad parece estar bastante alejada de ese deseo.

Se disipa la opción de Aliendro en Colón

Aliendro tiene contrato con Vélez por una temporada más y, pese a no tener el protagonismo esperado, sigue siendo un futbolista con mercado. De hecho, también trascendió el interés de Newell's, un competidor que juega en otra escala más allá de que le deba a casa santo una vela.

AliendroColón.jpg Son cada vez más bajas la posible vuelta de Aliendro a Colón.

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Para que el regreso del volante pudiera tomar forma, sería necesario un encadenamiento de situaciones poco habituales: una importante reducción de las pretensiones económicas de todas las partes involucradas, la voluntad del jugador de resignar condiciones y un esfuerzo extraordinario de Colón para afrontar una operación de semejante magnitud. Hoy, ese contexto no parece viable.

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Además, el panorama financiero del club no atraviesa su momento más holgado. A eso se suma una situación que sigue sin resolverse y que condiciona la planificación: la deuda que mantiene Platense por la transferencia de Leonel Picco, un ingreso que en Santa Fe consideran clave y no puede enderezar.

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Por todo esto, la posibilidad de volver a ver a Aliendro con la camiseta rojinegra empieza a perder fuerza con el correr de los días. No porque no exista interés o porque nadie haya imaginado el regreso, sino porque los números y las circunstancias terminan imponiendo una realidad difícil de modificar. Por ahora, la vuelta de uno de los jugadores más recordados de los últimos tiempos parece quedar más cerca del terreno de la ilusión que de una negociación con posibilidades concretas de prosperar.