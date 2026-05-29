La saludable, pero tardía decisión que tomó Medrán para que Colón vuelva a ganar como visitante

El entrenador de Colón dejó de lado la cautela habitual cuando el equipo juega de visitante y con el nuevo esquema asume el protagonismo para volver al triunfo

El DT de Colón Ezequiel Medrán pondrá en cancha por primera vez como visitante, un esquema más audaz.

Le costó tiempo asumirlo, pero finalmente lo hizo. El entrenador de Colón Ezequiel Medrán dejó de lado el esquema cauteloso con el que salía a jugar como visitante y por primera vez pondrá en cancha un equipo más ofensivo.

Así las cosas, el DT prescindirá de los tres volantes de marca , que jugaban siempre cada vez que Colón era visitante, o incluso en los primeros cotejos como local.

Y con esa modificación, mantendrá a Darío Sarmiento en la formación titular, un jugador que con el correr de los partidos comenzó a demostrar sus condiciones.

Está claro que Colón debe arriesgar y asumir el protagonismo. Y si bien mejoró en las últimas presentaciones en condición de visitante, ya no le sirve sumar un punto, está obligado a ganar.

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Con el esquema que definió para jugar este sábado ante Almirante Brown, claramente el equipo tendrá más chances de generar en ataque y de estar más cerca de ganar.

A Colón lo atacan muy poco y los rivales le ceden el balón, por lo cual, con dos volantes centrales como Federico Lértora e Ignacio Antonio es suficiente para equilibrar la zona media.

Y después en lo que sí tiene que mejorar es en la generación de juego y la eficacia en el área rival. Para ello, es bueno que siga manteniendo en cancha a Darío Sarmiento, Julián Marcioni, Ignacio Lago y Alan Bonansea.