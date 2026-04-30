Uno Santa Fe | Ovación | Uruguay

Alarma en Uruguay: De Arrascaeta se fracturó la clavícula y está con un pie afuera del Mundial

El jugador de Flamengo se lesionó en el 1-1 ante Estudiantes en La Plata y preocupa a la selección de Bielsa a 47 días de su debut en el Mundial

30 de abril 2026 · 11:20hs
De Arrascaeta podría perderse el Mundial.

De Arrascaeta podría perderse el Mundial.

La selección de Uruguay encendió las alarmas a 47 días de su debut en el Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula derecha durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores, y su recuperación lo dejaría al límite de cara a la cita mundialista.

De Arrascaeta podría perderse el Mundial

La lesión se produjo en el primer tiempo, cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle la pelota desde atrás. El contacto no pareció grave, pero el mediocampista cayó con todo el peso sobre su hombro. Aunque intentó seguir en cancha, el dolor lo obligó a salir rápidamente y fue reemplazado por Jorge Carrascal.

Tras ser retirado con visibles gestos de dolor y evitando mover la zona afectada, fue trasladado a Instituto Médico Platense, donde los estudios ratificaron el peor escenario. Desde el club brasileño informaron:“Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro junto con el resto de la delegación”.

El tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y doce semanas, lo que pone en serio riesgo su participación en el Mundial. Marcelo Bielsa lo considera una pieza clave en su ciclo, en el que suma tres goles en 17 partidos, y su posible ausencia sería un golpe importante para el equipo.

La evolución dependerá en gran parte de la cirugía a la que será sometido en las próximas horas, según adelantó su compañero Agustín Rossi. Con el debut de Uruguay previsto para el 15 de junio ante Arabia Saudita, los plazos juegan en contra: el margen es mínimo y cualquier contratiempo podría dejarlo afuera.

En la antesala de esta lesión, el propio futbolista había reflexionado sobre los riesgos de la profesión: “Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello”.

Además, la preocupación se suma a la baja ya confirmada en la Celeste de Joaquín Piquerez, quien quedó fuera por una grave lesión ligamentaria. A 43 días del inicio del torneo, la incertidumbre crece en Uruguay: el equipo de Bielsa podría perder a uno de sus futbolistas más determinantes justo en el momento más decisivo.

Uruguay De Arrascaeta Mundial
Noticias relacionadas
Eduardo Domínguez, perdió ocho de los 15 partidos que lleva dirigiendo a Atlético Mineiro.

El duro presente que atraviesa Eduardo Domínguez en Brasil

Capibaras XV jugará el viernes 1° de mayo con Pampas en Rosario.

Capibaras XV y Pampas afrontarán la revancha en el Hipódromo de Rosario

Colón de San Justo festejó el punto en su cancha al tener un hombre menos.

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Julián Álvarez superó a Lionel Messi.

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

Lo último

Palavecino se desgarró y será baja en Unión por varias semanas

Palavecino se desgarró y será baja en Unión por varias semanas

El equipo titular de Colón tendría dos cambios confirmados y persiste un interrogante

El equipo titular de Colón tendría dos cambios confirmados y persiste un interrogante

Madelón tiene definida la formación titular de Unión para recibir a Talleres

Madelón tiene definida la formación titular de Unión para recibir a Talleres

Último Momento
Palavecino se desgarró y será baja en Unión por varias semanas

Palavecino se desgarró y será baja en Unión por varias semanas

El equipo titular de Colón tendría dos cambios confirmados y persiste un interrogante

El equipo titular de Colón tendría dos cambios confirmados y persiste un interrogante

Madelón tiene definida la formación titular de Unión para recibir a Talleres

Madelón tiene definida la formación titular de Unión para recibir a Talleres

Cuánto podría recuperar de su salario un trabajador provincial con el plan oficial que alivia las deudas

Cuánto podría recuperar de su salario un trabajador provincial con el plan oficial que alivia las deudas

A los 91 años, Macaya Márquez se prepara para cubrir su 18° Mundial consecutivo

A los 91 años, Macaya Márquez se prepara para cubrir su 18° Mundial consecutivo

Ovación
Los empleados de Unión atraviesan un momento muy complejo

Los empleados de Unión atraviesan un momento muy complejo

Suspendieron a tres jugadoras de Unión por los incidentes en el partido con Belgrano

Suspendieron a tres jugadoras de Unión por los incidentes en el partido con Belgrano

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Capibaras XV y Pampas afrontarán la revancha en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV y Pampas afrontarán la revancha en el Hipódromo de Rosario

Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo