Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

El español Carlos Alcaraz pasó a los octavos de final del US Open tras superar con autoridad a Luciano Darderi, pero dejó señales de alerta por molestias

29 de agosto 2025 · 17:49hs
El español Carlos Alcaraz se metió en los octavos de final del US Open tras superar con autoridad a Luciano Darderi por 6-2, 6-4, 6-0, en un partido que dejó señales de alerta por molestias musculares. En otro cruce de tercera ronda, el checo Jií Leheka impuso su jerarquía ante Raphaël Collignon y también pasó a la segunda semana.

En un horario poco habitual, Alcaraz salió a la Arthur Ashe con decisión. El español, que venía de cerrar su debut pasada la medianoche, arrancó esta vez como primer turno y mostró su mejor versión en lo que va del certamen.

En apenas doce minutos ya estaba 3-0 arriba, con un tenis agresivo, preciso y dominante. Darderi no logró incomodarlo en ningún momento del primer set, que se cerró en 27 minutos (6-2).

El segundo parcial mantuvo la misma tónica hasta que Alcaraz pidió atención médica por molestias en el muslo derecho. El italiano aprovechó el bajón físico para igualar el marcador (4-4), pero no logró sostener la presión.

El español recuperó el control y cerró el set (6-4) tras una doble falta de su rival. En el tercero, Alcaraz aceleró los puntos, cuidó el físico y liquidó el partido sin sobresaltos (6-0). Espera por Bonzi o Rinderknech en la próxima ronda.

Más del viernes en el US Open, que ya no tiene argentinos

En otro duelo de tercera ronda, Jií Leheka (ATP 21) venció a Raphaël Collignon (ATP 107) por 6-4, 6-3, 6-4 en 2h10 de juego. El belga, que venía de eliminar a Casper Ruud en cinco sets, no logró sostener el nivel ante el juego sólido y agresivo del checo. Leheka quebró en el quinto game del primer set y manejó el trámite con autoridad.

Collignon mostró desgaste físico y falta de regularidad en el saque: sumó 11 aces pero cometió 14 dobles faltas, lo que debilitó su confianza y permitió a Leheka tomar la iniciativa. El belga llegó a estar 3-1 arriba en el tercer set, pero el checo reaccionó con firmeza y cerró el partido sin titubeos.

Leheka celebra su primera clasificación a la segunda semana de un Grand Slam. Collignon, por su parte, se despide con su mejor actuación en un major y un premio de 237.000 dólares. Además, asegura su regreso al top 100 del ranking ATP.

US Open Carlos Alcaraz Luciano Dardieri
