Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto sigue escalando en la Fórmula 1: la alegría de Briatore y los puntos para Alpine

El pilarense Franco Colapinto se ubicó sexto, sumó ocho puntos y quedó en la posición 11 del campeonato.

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 09:00hs
Colapinto sigue escalando en la Fórmula 1: la alegría de Briatore y los puntos para Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y así conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1.

El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como líder del campeonato, mientras que el podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Si bien había terminado décimo en la clasificación de este sábado, Colapinto inició la carrera en el noveno lugar, ya que luego de la vuelta de formación el Racing Bulls del británico Arvid Lindblad sufrió problemas y tuvo que abandonar.

Solo un par de vueltas después, el argentino escaló al séptimo puesto porque McLaren se equivocó en la estrategia al mandar a sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con neumáticos de lluvia, por lo que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión y llamarlos a boxes.

Más adelante, Colapinto subió una posición más, hasta el sexto lugar, debido a que el británico George Russell, quien lideraba y mantenía una tremenda batalla con Antonelli, debió abandonar por problemas en su Mercedes.

De esta manera, el pilarense finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos en el campeonato y así redondear su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli se vio beneficiado por el abandono de Russell y cosechó su cuarta victoria consecutiva, luego de las conseguidas en China, Japón y Miami.

Gracias a este resultado, el italiano de solo 19 años llegó a los 131 puntos y ahora le saca 43 unidades a su escolta, que es Russell, para afianzarse como el gran candidato al título.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.

“¡¡¡Gran trabajo en equipo hoy, bien hecho a todos!!!“, escribió Flavio Briatore, el jefe de la escudería francesa en su cuenta de Instagram.

El italiano fue el primero en apostar por Colapinto y, en declaraciones a la prensa, bromeó con que debe realizar muestras en Buenos Aires "todas las semanas".

Colapinto, entre los pilotos que sumaron puntos en el GP de Mónaco:

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2 - Lewis Hamilton (Ferrari)

3 - Max Verstappen (Red Bull)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Isack Hadjar (Red Bull)

6 - Franco Colapinto (Alpine)

7 - Liam Lawson (Racing Bulls)

8 - Pierre Gasly (Alpine)

9 - Carlos Sáinz Jr. (Williams)

10 - Oliver Bearman (Haas)

Colapinto Canadá Fórmula 1
Noticias relacionadas
colapinto hizo historia en canada: termino sexto y volvio a brillar en la formula 1

Colapinto hizo historia en Canadá: terminó sexto y volvió a brillar en la Fórmula 1

colapinto, por otra hazana en la formula 1 en el gp de canada

Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

Colapinto se mostró satisfecho luego de alcanzar el 10° puesto.

La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Canadá.

Colapinto finalizó 10° en la clasificación del GP de Canadá en la que Russell hizo la pole

Lo último

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Último Momento
Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Ovación
Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: Unión me abrió las puertas del fútbol argentino

Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: "Unión me abrió las puertas del fútbol argentino"

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación