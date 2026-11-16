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Alcaraz arrancó las ATP Finals con una contundente victoria ante Tiafoe

El español se impuso en sets corridos por 6-2 y 6-2 en apenas 69 minutos y comenzó con autoridad su camino hacia un título que todavía no pudo conquistar.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 15:05hs
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Alcaraz arrancó las ATP Finals con una contundente victoria ante Tiafoe

Carlos Alcaraz tuvo un estreno ideal en las ATP Finals de Turín. El tenista español, ubicado en el segundo puesto del ranking mundial, superó con claridad al estadounidense Frances Tiafoe, séptimo preclasificado, por 6-2 y 6-2. De esta manera, comenzó con firmeza su búsqueda del trofeo de cierre de temporada.

Un dominio absoluto desde el comienzo

El murciano, que llegaba de consagrarse en el Masters 1000 de París, marcó diferencias desde los primeros intercambios. Con dos quiebres consecutivos tomó una ventaja de 4-0 y encaminó rápidamente el primer set. Después sostuvo sus servicios y cerró el parcial inicial por 6-2 en el Palasport Olímpico de Turín.

En el segundo capítulo, el desarrollo mantuvo una tónica similar. Alcaraz volvió a quedarse con dos turnos de saque de su adversario y no le dio oportunidades para meterse nuevamente en partido. Tras una hora y nueve minutos, selló una victoria que lo posiciona como uno de los principales aspirantes al campeonato.

Su próximo desafío será ante Medvedev

El español afronta su cuarta participación en el certamen que reúne a los ocho mejores jugadores del año. En sus anteriores presentaciones llegó a la final en 2025, alcanzó las semifinales en 2023 y quedó eliminado en la fase de grupos durante 2024.

Su siguiente compromiso será este miércoles frente al ruso Daniil Medvedev, actual número cuatro del mundo. Por su parte, Tiafoe intentará recuperarse cuando se mida con el italiano Flavio Cobolli.

La jornada de este lunes se completará con el cruce entre Medvedev y Cobolli, previsto para las 16:30, hora argentina.

Alcaraz español ATP Finals
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