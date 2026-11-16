Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

El plantel retomó las tareas en Casa Unión para afrontar las últimas dos semanas de actividad, que se extenderán hasta el 27 de noviembre. Se vienen dos amistosos.

Unión puso en marcha la recta final de su actividad futbolística en 2026. Luego del receso, el plantel regresó a los entrenamientos en Casa Unión, donde realizará dos semanas más de trabajos antes de iniciar las vacaciones. La planificación contempla mantener la actividad hasta el 27 de noviembre, con una agenda que podría incluir dos encuentros amistosos.

La intención de Leonardo Madelón es aprovechar este tramo para seguir observando a futbolistas que pertenecen al club, especialmente a varios juveniles que vienen pidiendo lugar y buscan ganarse la consideración del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada.

En ese sentido, la idea del entrenador es cerrar dos amistosos frente a equipos de la zona, uno en cada semana de trabajo. La prioridad no estaría puesta en los resultados, sino en darles minutos a los jugadores que tienen contrato vigente para 2027 y, fundamentalmente, permitir que Madelón pueda evaluar de cerca a los jóvenes que vienen trabajando con el plantel profesional.

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Será una oportunidad para que algunos de esos futbolistas muestren sus condiciones en un contexto de competencia, mientras el cuerpo técnico empieza a tomar decisiones sobre las alternativas que tendrá a disposición para el próximo año.

La pretemporada de Unión comenzará el 26 de diciembre

Una vez finalizada esta etapa, el plantel quedará licenciado para comenzar el período de vacaciones. El regreso está previsto para el 26 de diciembre, fecha en la que se pondrá en marcha la pretemporada propiamente dicha.

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En los primeros días se realizarán las habituales evaluaciones médicas y físicas, antes de avanzar hacia la parte más exigente de la preparación. La planificación apunta a que, durante los primeros días de enero, el grupo comience a intensificar las tareas tanto desde lo físico como en el aspecto futbolístico.

De esta manera, Unión empieza a cerrar el año con una agenda que tendrá dos objetivos: darle continuidad al trabajo y permitir que Madelón termine de observar a los futbolistas del club. Después llegará el descanso y, sobre el final de diciembre, el comienzo de la preparación para una nueva temporada.