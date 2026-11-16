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Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Unión todavía no llegó a un acuerdo económico con el capitán Cristian Tarragona. El club ofreció un aumento importante pero siguen habiendo diferencias.

16 de noviembre 2026 · 12:39hs
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Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión tiene por delante varias decisiones importantes para comenzar a delinear el plantel de la próxima temporada y una de las principales cuestiones pasa por la continuidad de Cristian Tarragona. El delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre y, pese a que su intención es seguir vistiendo la camiseta rojiblanca, las negociaciones con la dirigencia todavía están lejos de llegar a buen puerto.

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Tarragona es una pieza importante para el equipo de Leonardo Madelón. No solamente es el máximo goleador que tiene actualmente el plantel, sino que también terminó 2026 como el máximo artillero de la Liga Profesional, argumentos que explican el interés de Unión por retenerlo.

Madelón continúa a cargo del Plantel de Unión y ya prepara el partido frente a Riestra.

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En las conversaciones, la dirigencia le acercó una propuesta que contempla un incremento del 50% en su contrato. Sin embargo, ese ofrecimiento no terminó de satisfacer las pretensiones del futbolista, principalmente por una cuestión adicional: la prima que pretende percibir para extender su vínculo. En tanto que hay consenso con los dos años que pretende el jugador de vínculo.

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Ese punto es uno de los aspectos centrales que todavía se encuentran en discusión. Las partes evalúan tanto el monto como la modalidad en la que se abonaría ese concepto, sin que hasta el momento hayan logrado acercar posiciones. Por lo que se pudo saber, las diferencias económicas siguen siendo importantes y será necesario encontrar una fórmula que conforme a ambas partes.

La situación será uno de los temas que se analizarán en una próxima reunión de Comisión Directiva, donde también se pondrán sobre la mesa las distintas cuestiones vinculadas con la conformación del plantel para 2027. Por ahora, la continuidad de Tarragona no está asegurada, aunque el deseo del delantero es permanecer en Santa Fe.

Cuello, otra prioridad; Menossi, con destino de salida en Unión

En paralelo, Unión también avanza en las gestiones para renovar el contrato de Brahian Cuello, otro de los futbolistas que Madelón pretende conservar. En este caso, las conversaciones siguen abiertas con la intención de alcanzar un entendimiento que permita prolongar su estadía en el club.

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La situación de Lucas Menossi, en cambio, tendría otro desenlace. El mediocampista se alejaría de Unión debido a que su intención es regresar a Buenos Aires, por lo que su salida aparece como una posibilidad concreta en el armado del próximo plantel.

De esta manera, mientras el Tate empieza a definir quiénes continuarán en 2027, el futuro de Tarragona concentra buena parte de la atención. Su peso futbolístico y su condición de goleador lo convierten en una negociación relevante, pero las pretensiones económicas todavía representan un obstáculo para llegar a un acuerdo.

Unión Cristian Tarragona Cuello
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