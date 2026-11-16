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Claudio Tapia rompió el silencio y dejó varias frases contundentes

El presidente de la AFA habló sobre varios aspectos e hizo énfasis en que los dirigentes se hagan responsables de sus errores.

16 de noviembre 2026 · 11:23hs
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Chiqui Tapia habló de todo.

Chiqui Tapia habló de todo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue contundente al referirse al polémico arbitraje de Nicolás Ramírez durante el Superclásico entre Boca y River y pidió que los dirigentes también asuman sus errores.

El Chiqui Tapia rompió el silencio

Durante una entrevista televisiva, Tapia fue consultado sobre aquel Superclásico que terminó en triunfo para Boca por 1-0 y recordó que "debutó un chico al que sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso. Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No es mi culpa, están equivocados".

Con respecto a los cuestionamientos por los arbitrajes, Tapia, también pidió que los clubes su cuota de culpa: "Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Cuando un árbitro se equivocó, lo hemos hecho al separarlo y pararlo... Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable de que se equivocó en el planteo, en el cambio o en la formación".

Otra de las cuestiones que tocó el presidente de la AFA fue su gestión en general, sobre la cual sacó pecho: "Si se discutiera, no me votaría. La Selección es la que más títulos ha ganado. Si querés discutir una gestión, cuando haya una elección armá una lista", y castigó al presidente de River, Stéfano Di Carlo: "Cuando hablás de un micrófono a otro no es constructivo".

Por último, el presidente de la AFA tocó el tema de los insultos que recibe en todas las canchas del fútbol argentino, a excepción de unas pocas.

"No me generan nada. Mi mamá tiene 90 años. Antes de una final de un torneo me dijo 'me hiciste la mamá más famosa del mundo y vas a ver que todo vuelve' y me saqué ese karma que tenía encima".

Y finalizó: "La gente se expresa como se expresa y es más fácil putear en una cancha que sabés que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada. Hay que ver si se animan a decirlo en la cara".

Claudio Tapia AFA presidente
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