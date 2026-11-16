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La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan cerrar el 2026 con un triunfo este martes cuando enfrenten a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes

16 de noviembre 2026 · 11:07hs
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La Selección Argentina tendría cambios para jugar ante Costa Rica.

La Selección Argentina tendría cambios para jugar ante Costa Rica.

La Selección Argentina se enfrentará este martes con su par de Costa Rica en un amistoso internacional y su director técnico, Lionel Scaloni, mantiene una incógnita en el 11 titular.

Los cambios que analiza Scaloni

En el arco volverá a estar Gerónimo Rulli, quien viene de tener una discreta actuación en la derrota frente a Uruguay del viernes pasado en "La Bombonera".

En la defensa se presenta la única incógnita, ya que todavía no está definido si el lateral izquierdo contará con la presencia de Nicolás Tagliafico o de Román Vega. A su vez, el lateral derecho será Agustín Giay y la zaga central estará conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha volverían a decir presente Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que unos metros más adelante estarán Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos últimos dos ingresarían en lugar de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron brillar frente a la "Celeste".

Finalmente, la única referencia dentro del área será Julián Álvarez, quien viene de anotar el gol del descuento en la derrota frente a Uruguay.

La probable formación del seleccionado argentino

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Costa Rica: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Selección Argentina Scaloni
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