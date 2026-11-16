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La Selección argentina modificó su cronograma antes del último partido del año ante Costa Rica

Por cuestiones climáticas, el equipo de Scaloni postergó su viaje a Córdoba y recién volará este martes, horas antes del encuentro en el Mario Alberto Kempes.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 14:57hs
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La Selección argentina modificó su cronograma antes del último partido del año ante Costa Rica

La Selección argentina debió alterar la planificación de sus últimos días de actividad en 2026 por las condiciones meteorológicas que afectan a Córdoba. El plantel tenía previsto trasladarse este lunes, pero el viaje fue reprogramado para el martes por la mañana, en la previa del compromiso frente a Costa Rica.

LEER MÁS: La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica

Scaloni hablará antes del cierre de año

Pese a la modificación del itinerario, el seleccionado mantendrá sus actividades previstas en el predio de Ezeiza. Este lunes, el entrenador Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 16, mientras que dos horas más tarde el plantel realizará una práctica a puertas cerradas.

El cambio principal estará en el traslado hacia la capital cordobesa. La delegación partirá el martes a las 10:30, con el objetivo de llegar a tiempo para afrontar el último encuentro de la fecha FIFA.

Argentina buscará despedir el 2026 con una victoria

El equipo nacional se medirá con Costa Rica este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. El compromiso será una oportunidad para recuperarse de la caída por 2-1 ante Uruguay, sufrida en La Bombonera, y terminar el año con una alegría.

Después de este partido, Argentina no volverá a tener actividad hasta marzo de 2027. Por eso, el cuerpo técnico y los futbolistas intentarán cerrar el calendario con un resultado positivo.

Cronograma de la Selección argentina

Lunes

  • Conferencia de prensa de Lionel Scaloni - 16:00
  • Entrenamiento (cerrado) - 18:00

Martes

  • Vuelo hacia Córdoba - 10:30
  • Partido ante Costa Rica - 20:00

Selección Argentina
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