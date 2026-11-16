Tevez prepara una despedida de lujo en La Bombonera: quiénes son los invitados confirmados

El Apache tendrá su partido homenaje el 20 de diciembre en la cancha de Boca. Paredes fue el último en sumarse a una lista.

Carlos Tevez empieza a darle forma a una despedida que promete emociones y grandes figuras. El próximo 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario de su partido homenaje y ya se conocieron varios nombres que participarán del encuentro. Leandro Paredes fue el último invitado anunciado oficialmente para la celebración.

Paredes se suma a una lista de figuras

La presencia del actual capitán de Boca fue confirmada este lunes a través de la cuenta oficial de Instagram del evento, encargada de comunicar las novedades de la convocatoria. Aunque ambos futbolistas nunca compartieron equipo dentro de una cancha, tienen puntos en común que los vinculan: su identificación con el Xeneize, el paso por la Selección argentina y sus recorridos en el fútbol de elite.

Antes del anuncio de Paredes, Sergio Agüero había sido uno de los primeros protagonistas confirmados. El Kun compartió plantel con Tevez en el Manchester City y en el seleccionado nacional. Ambos fueron parte de la histórica conquista de la Premier League 2011/12, recordada por el agónico gol del delantero surgido en Independiente frente al Queens Park Rangers.

Otro nombre de peso será el de Martín Palermo. El máximo goleador histórico de Boca volverá a encontrarse con Tevez, con quien compartió equipo durante el segundo semestre de 2004. Juntos conquistaron la Copa Sudamericana de aquel año, con participación decisiva en la final frente a Bolívar.

Buffon, otra leyenda internacional que estará presente

La convocatoria también tendrá presencia internacional con Gianluigi Buffon. El histórico arquero italiano coincidió con el Apache en Juventus entre 2013 y 2015, etapa en la que consiguieron dos títulos de Serie A, una Copa Italia y una Supercopa italiana. Además, llegaron a la final de la Champions League 2014/15, que quedó en manos del Barcelona.

De esta manera, la despedida de Tevez comienza a reunir nombres destacados de distintas etapas de su carrera, tanto en el fútbol argentino como en el exterior. La lista de invitados confirmados hasta el momento está integrada por:

Sergio Agüero.

Martín Palermo.

Gianluigi Buffon.

Leandro Paredes.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, donde el ídolo xeneize tendrá la oportunidad de despedirse ante su gente.