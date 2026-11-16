Colón tendrá enfrente a un Morón que llega con todos los factores de su lado

El Gallito terminó tercero en la fase regular, ganó los dos cruces ante Colón y tendrá ventaja deportiva en los cuartos de final del Reducido.

Colón tendrá una prueba exigente en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Su próximo adversario será Deportivo Morón , un equipo que mostró regularidad durante el campeonato, finalizó entre los mejores de la tabla y ya demostró que puede complicar al Sabalero. Además, cuenta con antecedentes favorables y una condición reglamentaria que puede resultar determinante.

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Una campaña sólida y una localía que impone respeto

Deportivo Morón fue uno de los protagonistas de la temporada 2026. Durante buena parte del torneo se mantuvo en la pelea por los primeros lugares de la Zona A y terminó la fase regular en la tercera posición, con 61 unidades. Su registro incluyó 18 victorias, siete empates y 11 derrotas, además de 53 goles a favor y 37 en contra.

Uno de sus puntos más fuertes estuvo en el Nuevo Francisco Urbano. Allí consiguió 13 triunfos, tres igualdades y apenas dos caídas, números que reflejan la dificultad que representa enfrentarlo en su cancha. Esa fortaleza como local será un factor que Colón deberá considerar, especialmente porque la definición de la serie se disputará en Buenos Aires.

Otro antecedente que favorece al Gallito es el historial reciente frente al conjunto santafesino. En los dos enfrentamientos correspondientes a la fase regular consiguió quedarse con los tres puntos.

El primer cruce se jugó el 18 de abril, por la décima fecha, en el Nuevo Francisco Urbano. Morón se impuso por 2-0 gracias a los tantos de Franco Fagúndez y Ezequiel Bulacio. En aquel encuentro, Colón también sufrió la expulsión de Matías Muñoz.

La segunda presentación fue el 5 de septiembre en el Brigadier López. Pese a jugar en Santa Fe, el Sabalero volvió a perder: esta vez fue 2-1. Mateo Levato y Gonzalo Berterame anotaron para la visita, mientras que Alan Bonansea convirtió para el equipo rojinegro.

Ventaja deportiva y un registro arbitral que genera atención

La posición que consiguió cada equipo en la tabla general tendrá un peso importante en esta instancia. Morón terminó tercero y Colón sexto, por lo que el conjunto bonaerense cuenta con ventaja deportiva. La serie comenzará en el Brigadier López y tendrá su desenlace en el Nuevo Francisco Urbano.

Esto significa que, si los dos partidos terminan y la diferencia de goles acumulada queda igualada, será el Gallito quien consiga la clasificación a semifinales. Por ese motivo, Colón necesita construir una diferencia en condición de local y evitar llegar a la revancha dependiendo de un resultado ajustado.

También aparece un dato estadístico que generó repercusiones durante el campeonato. Según los registros publicados por Olé, Morón terminó la fase regular con 12 expulsiones de jugadores rivales, la segunda cifra más elevada de la categoría, solamente superada por Deportivo Madryn, que acumuló 20.

Con todos esos antecedentes, Colón sabe que tendrá enfrente a un adversario de cuidado. Morón cuenta con una campaña sólida, una localía importante, dos triunfos ante el Sabalero y una ventaja reglamentaria que puede inclinar la balanza.