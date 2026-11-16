Santa Fe finalizó sexto en el Campeonato Argentino Juvenil

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby perdió frente a Los Mayuatitos de Salta por 31 a 28 en Tucumán. El campeón fue el combinado de Buenos Aires

En cancha de Los Tarcos, el seleccionado de Buenos Aires se impuso 45-17 ante Rosario, repitió lo hecho en 2024 y 2025, y se adjudicó por tercera vez consecutiva el Campeonato Argentino Juvenil M17 que organiza la Unión Argentina de Rugby y que se concretó en la provincia de Tucumán.

Por otro lado, Mar del Plata se consagró campeón de la Zona Ascenso tras vencer a Chile 30 a 25 y disputará la Zona Campeonato en 2027, ocupando la plaza que dejó vacante Uruguay, que cayó ante Córdoba 38 a 25 y descendió a la Zona Ascenso. En tanto, Chubut le ganó 52 a 37 a la Unión Santiagueña y levantó el título del Select 12. Ocupará el lugar de San Juan, que perdió ante Oeste, 28 a 26, y consumó su descenso.

Santa Fe quedó sexto en Tucumán

En el cotejo disputado en cancha de Cardenales de Tucumán, el seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby cayó frente a Los Mayuatitos de la Unión de Rugby de Salta por 31 a 28 y culminó en la sexta posición. Es importante destacar que durante la semana, los conducidos por Gregorio Favre lograron conservar la categoría en el sector principal de la competición al vencer en cancha de Los Tarcos a Córdoba por 36 a 34.

Para los santafesinos los tries los marcaron Santiago Páez de la Torre, Ivo Haas, Federico Sieber, y Bautista Acevedo, más cuatro conversiones y un penal de Páez de la Torre, mientras que para los salteños hubo tries de Tomás Galetti, Rafael Butler, Santiago Meyer y Felipe López Sanabria Saravia más tres conversiones y tres penales de Santiago Meyer.

El plantel de la Unión Santafesina de Rugby estuvo conformado por: Bautista Benítez, José Migueles, Bautista Regaldo, Emiliano Palmas, Benjamín Salva Zonca, Juan Mendoza, Federico Nicollier, Renzo Coponi, Ramiro Colombani, Felipe Fernández Pont, Juan Bautista Schnidrig, Manuel Rivas, Federico Sieber, Juan Blanco y Bautista Penedo. También lo conformaron Juan Bautista Aymerich, Joaquín Cordini, Ignacio Peres, Felipe Ramírez, Santiago Chiera, Francisco Regenhard, Bautista Acevedo, Valentino Cescut, Santiago Páez De la Torre, Ivo Haas, Joaquín Gómez Iriondo, Amadeo Zimmerman y Facundo Saint Bonet.

Buenos Aires superó a Rosario y se coronó nuevamente campeón.

Resultados Zona Campeonato concentrado

Santafesina 28- Salta 31 (5° puesto)

Cordobesa 38- 25 Uruguay – (7° puesto y Descenso)

Cuyo 38- 19 Tucumán – (3° puesto)

Buenos Aires 45- 17 Rosario – (Campeón)

-Resultados Zona Ascenso:

Austral 29- 31 Alto Valle – (13° puesto)

Oeste 28- Sanjuanina 26 – (15° puesto y Descenso a Select 12)

Nordeste 24- 20 Entrerriana – (11° puesto)

Chile 25- 30 Mar del Plata – (Campeón Ascenso)

Select 12

Chubut 52- 37 Santiagueña – (Final Select 12 – Ascenso a Zona Ascenso)